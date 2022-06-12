Çöldeki inci: Burku Sarayı
İslam medeniyetinin görünen yüzleri olam mimari eserler, büyük ve geniş bir coğrafya üzerinde tezahür ederek adeta gönül coğrafyamızı süslerler. Ürdün'ün Suriye ve Irak sınırına yakın olan çöl bölgesinde bulunan Burku Sarayı, Emeviler dönemine ışık tutan kadim bir eser. Eser klasik tarz Emevi mimarisini en güzel biçimi ile yansıtıyor.
Giriş Tarihi: 12.06.2022
13:15
Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
13:23
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İslam mimarisi medeniyet geleneğimizin en önemli ayaklarından birini teşkil eder. Bir düşünce biçiminin dışa vurumu olan mimari, bakış açısı ile alakalıdır.
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Birbirine zıt ve aynı zamanda besleyici olan medeniyet anlayışlarının tarihi seyirleri, en sarih biçimde mimari eserler üzerinden anlaşılır.
Müslümanların kurduğu kadim şehir: Basra
🔸 Emeviler de hızlı bir şekilde imar faaliyetlerine yöneldi. Ürdün'ün
Mafrak vilayetine bağlı Ruveyşid kentindeki sarayın yapım tarihi sekizinci yüzyılın başlarına kadar uzanıyor.
🔸 Çöl bölgesinden geçilerek ulaşılan, başkent Amman'a
260 kilometre uzaklıktaki Burku Sarayı kalıntıları, Emevi mimari özelliklerini yansıtıyor.
İran mimarisinin zarif örneği: Burucerdi Evi
🔸 Zaman içerisinde kullanılmamaktan ötürü
yıkılarak bir harabeye dönüşen saray, bugün hala turistler için önemli bir uğrak noktası.
🔸 Sarayın inşa edildiği alanda MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Ürdün topraklarında hüküm süren
Nebatilere ait saray kalıntıları olduğu belirtiliyor.
Tarihin en büyük camisi Samerra
🔸 Kuzey Arabistan kabilelerinden olan
Nebatiler, Petra Antik Kenti'ni de inşa eden önemli bire medeniyettir.
🔸 Emeviler de
Burku Sarayı'nı Nebatiler'den kalan alan üzerine inşa ederek aynı zamanda bir medeniyet derdinde olduklarını ortaya koyarlar.
Yüzlerce yıllık büyük gizem: Giza
🔸 Altıncı Emevi Halifesi
Velid bin Abdulmelik zamanında yeniden inşa edildiği tespit edilen Burku Sarayı, bölgede bulunan siyah bazalt taşlardan yapılmış en eski İslam medeniyeti eserlerinden biri olarak kabul edilir.
🔸 Saray, hava şartları ve ziyaretçilerin temasları nedeniyle kaybolan yapısına rağmen
İslam tarihine ilişkin önemli nüansları yaşatmayı sürdürüyor.
Medeniyet membaı şehir: Herat