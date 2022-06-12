Çöldeki inci: Burku Sarayı

İslam medeniyetinin görünen yüzleri olam mimari eserler, büyük ve geniş bir coğrafya üzerinde tezahür ederek adeta gönül coğrafyamızı süslerler. Ürdün'ün Suriye ve Irak sınırına yakın olan çöl bölgesinde bulunan Burku Sarayı, Emeviler dönemine ışık tutan kadim bir eser. Eser klasik tarz Emevi mimarisini en güzel biçimi ile yansıtıyor.