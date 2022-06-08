Yüzlerce yıllık büyük gizem: Giza

◾ Mısır'ın Giza kentindeki Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri ise en çok bilinen tarihi yapılar. Yerli ve yabancı turistlerin yıllardır uğrak noktası olan bu yapılar bölgenin göz bebeği durumunda.

◾ Mısır Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yüzlerce yıllık Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri, 4. Firavun Hanedanlığı (MÖ 3494- MÖ 2613) döneminde yaşayan krallar için mezarlık olarak inşa edildi.

Mehmet Akif'in Mısır'dan gönderdiği kartpostallar