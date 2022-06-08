Yüzlerce yıllık büyük gizem: Giza
Mısır'da bulunan Giza piramitleri esasında firavunlar için inşa edilen büyük anıt mezarlar. Nasıl yapıldıkları ve teknik özellikleri hala çözülmemiş olan bu devasa yapılar bugün dünyadaki tüm ülkelerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Piramitler ayrıca Mısır'ın Antik dönemine dair pek çok sırrı bünyesinde barındırıyor.
Giriş Tarihi: 08.06.2022
19:22
Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
19:23
◾ Mısır
tarihi, stratejik konumu, fiziki özellikleri ve tabiatı gereği yüzyıllar boyunca pek çok medeniyetin merkezi ve uğrak noktası oldu.
◾ Mısır merkezli
Antik Mısır medeniyeti, bu topraklarda filizlendi ve Yunan, Roma topraklarından neşet eden rakiplerine büyük bir sorun teşkil etti.
Mısır fatihi: Amr bin As
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Antik Mısırlılar bilhassa bilim ve teknikte ileri gitti. Döneminin şartları içinde piramitleri ve su kanallarını inşa eden Mısırlılar bu zamana dek varlığını sürdüren büyük buluşlara imza attılar.
◾ Bu gelişmeler tarihin her döneminde bir
merak ve imrenme meselesi olarak kaldı. Piramitlerin uzaylılar tarafından dahi yapıldığı pek çok mecrada konuşuldu.
Arşiv fotoğraflarıyla az bilinen Antik Mısır
◾ Mısır'ın muhtelif bölgelerinde hala
arkeolojik kazılar devam ediyor. Bu kazılar neticesinde yeni mezarlar, mumyalar hatta kentler dahi ortaya çıkıyor.
◾ Yakın zamanda ortaya çıkarılan ve tüm dünyanın ilgisini çeken
"Sakkara Antik Kenti" devam eden kazılar sonucunda ortaya çıkan önemli bir keşif.
Osmanlı arşivinden Mısır'ın tarihi fotoğrafları
◾ Mısır'ın Giza kentindeki
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri ise en çok bilinen tarihi yapılar. Yerli ve yabancı turistlerin yıllardır uğrak noktası olan bu yapılar bölgenin göz bebeği durumunda.
◾ Mısır Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yüzlerce yıllık
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri, 4. Firavun Hanedanlığı (MÖ 3494- MÖ 2613) döneminde yaşayan krallar için mezarlık olarak inşa edildi.
Mehmet Akif'in Mısır'dan gönderdiği kartpostallar
◾ Bu piramitlerden
en meşhuru ve en büyüğü Firavun Keops adına inşa edilen Keops piramitidir.
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138 metre yüksekliğe sahip olan bu piramit ayrıca dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir.
Keşfedilmeyi bekleyen sudan piramitleri