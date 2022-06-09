Medeniyet membaı şehir: Herat

🔹 Herat şehri milattan 500 yıl kadar önce verimli Asya topraklarında, antik bir Pers şehri olarak kurulur. Daha sonra Büyük İskender'in fethettiği düşünülen yer, Müslümanlar tarafından geliştirilir ve etrafında dış saldırılardan muhafaza edecek bir kale inşa edilir.

🔹 Başta işlemeli tunç olmak üzere metal işçiliği ile ünlenen Herat bir dönem, hem Moğolların hem de Cengiz Han'ın yıkımına uğrar. Ancak Timur'un oğlu Şah Ruh, Herat şehrini büyük bir gayretle yeniden imar eder.

Büyük İskender'in surlarını aşamadığı tek şehir Termessos