İpek Yolu’nun kalbi Özbekistan ve tarihi eserleri

📌 Milattan önce 1. yüzyılda merkezi Asya'nın içinde Çin, Ortadoğu ve Roma imparatorlularını birbirine bağlayan önemli ticaret güzergahı İpek Yolu'na şekil veren ülkedir.

📌 Nüfusun yüzde 51'inin kentlerde yaşadığı Özbekistan'ın doğu sınırlarında Orta Asya'nın en yoğun nüfuslu bölgesi olarak bilinen, tarım açısından zengin Fergana vadisi bulunuyor.

📌 Yüz ölçümü 447 bin 400 kilometrekare olan ülkenin Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile sınırı bulunuyor ve kuzeybatısında Aral Gölü yer alıyor.

📌 Türk ve İslam uygarlıklarının 15. ve 16. yüzyılda en parlak dönemlerinin yaşandığı Semerkand, Buhara ve Hive gibi şehirler, Özbekistan'da başkent Taşkent ile öne çıkan yerleşimler arasındadır.