İpek Yolu’nun kalbi Özbekistan ve tarihi eserleri
Özbekistan, İslam uygarlığının en parlak dönemlerinin yaşandığı şehirlere ev sahipliği yaptı. Şehirlerin sokaklarında yürürken her köşe başında İslam tarihi ve kültürüne ait kıymetli bir esere rastlamanız mümkün. İhtişamlı camilere, yüksek minarelere, mavinin farklı tonlarının kullanıldığı kervansaraylara ve çinilerle kaplı medreselere sahip olan bu topraklar, yüzyıllardır ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 01.09.2020
20:59
Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
21:30
İPEK YOLU’NUN KALBİ: ÖZBEKİSTAN
📌 Milattan önce 1. yüzyılda merkezi Asya'nın içinde Çin, Ortadoğu ve Roma imparatorlularını birbirine bağlayan önemli ticaret güzergahı İpek Yolu'na şekil veren ülkedir.
📌 Nüfusun yüzde 51'inin kentlerde yaşadığı Özbekistan'ın doğu sınırlarında Orta Asya'nın en yoğun nüfuslu bölgesi olarak bilinen, tarım açısından zengin Fergana vadisi bulunuyor.
📌 Yüz ölçümü 447 bin 400 kilometrekare olan ülkenin Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile sınırı bulunuyor ve kuzeybatısında Aral Gölü yer alıyor.
📌 Türk ve İslam uygarlıklarının 15. ve 16. yüzyılda en parlak dönemlerinin yaşandığı
Semerkand, Buhara ve Hive gibi şehirler, Özbekistan'da başkent Taşkent ile öne çıkan yerleşimler arasındadır.
KUBBET-ÜL İSLAM'IN KADİM ŞEHRİ BUHARA
📌 Özbekistan'ın kadim kentlerinden
Buhara, Zerefşan Nehri havzasında büyük bir vahada yer alır. Şehrin sokaklarında yürürken her köşe başında İslam tarihi ve kültürüne ait kıymetli bir esere rastlamanız mümkün.
📌 Türk-İslam mimarisine ait ihtişamlı camilere, yüksek minarelere, mavinin farklı tonlarının kullanıldığı kervansaraylara ve çinilerle kaplı medreselere sahip olan
Buhara, yetiştirdiği bilim ve din adamlarıyla dünyada "Kubbet-ül İslam" unvanına sahip.
Buhara'nın yedi piri
📌 2 bin 500 yıllık tarihe geçmişe sahip Buhara, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. İslam dünyasının şerif şehirlerinden biri kabul edilen şehir "Buhara-i Şerif" olarak da adlandırılıyor.
Orta Asya'nın ruhani kalbi
KÜLTÜREL ESERLERİN BEŞİĞİ
📌 Kadim tarihi dokusunu bugüne kadar korumayı başarmış ender şehirlerden Buhara'da görülmesi gereken onlarca görkemli yapıt mevcuttur.
📌 Milattan önce inşa edilen "
Ark" Han Sarayı, Hazreti Eyüp Çeşmesi, İsmail Samani Türbesi, Uluğ Bey Medresesi, Minare-i Kelan (Büyük Minare), Pay-i Kelan ve Mir Arap Medresesi gibi tarihi yapıtlarıyla kadim şehir bugün 700'e yakın devlet korumasına alınmış, tarihi ve kültürel miras niteliğinde yapıtları bulunuyor.
📌 İnce işçiliğiyle ön plana çıkan, şehirdeki en eski mimari yapılar arasında yer alan "
Ark (Kale)"ın etrafı devasa surlarla çevrilidir. Kalenin ana kapısından girdikten sonra eğimli yoldan yukarı çıkarken sağda ve solda mahkûmların kaldığı demir parmaklıklı hücreler bulunuyor.