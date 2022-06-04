Müslümanların kurduğu kadim şehir: Basra

🔹 Bağdat'ın güneydoğusunda, Dicle ile Fırat nehirlerinin birleştiği noktanın batısında, Basra körfezinin ise hemen uç kısmında verimli diyarların tam merkezinde yer alan bahtiyar şehir Basra, Utbe b. Gazvan (RA) tarafından Hz. Ömer 'in (RA) emriyle siyasi ve stratejik bir hamle olarak kurulur.

🔹 Esasında ilk kurulan Basra bahsettiğimiz bu konumda değil, Şattularab mevkisinin batısında bir bölgesindedir. Ancak o alanın etrafı bataklıklarla çevrili, havasız, ağır ve sağlıksız bir ortam olduğu için şehir şuan bulunduğu konuma taşınır.