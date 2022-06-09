Osmanlı'nın Kıbrıs'taki mührü: Büyük Han

◾ Akdeniz için stratejik ve kültürel bir merkez olan Kıbrıs, Hz. Osman'ın (RA) halifeliği döneminde Müslümanlık ile tanıştı. Müslümanların da yerleşmesi ile beraber ada, kozmopolit bir hüviyete büründü.

◾ Lakin ilerleyen yüzyıllar boyunca Ada'nın daimi olarak el değiştirmesi ortaya politik ve sosyal anlamda bozuk bir düzenin çıkmasına vesile oldu.

Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti?