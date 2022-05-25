İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure

💠 Tarihin hengamesinde Anadolu'da otoritesi zayıflayan Selçuklu Devleti, bereketli topraklarda egemenliğini kaybederek yerini Anadolu beyliklerine bırakır. Beylikler dört halife dönemine dayanan maksure geleneğini devam ettirir.

💠 Beylikler döneminin en eski ve güzide maksure örneği ise Eşrefoğulları Beyliği'nin Beyşehir'de inşa ettiği Eşrefoğlu Camii'nde yer alır. Başlı başına bir harika olan caminin mahfili de ahşap ve nahif bir üslupla inşa edilmiş, ayrı bir kapısı olan yerden yüksek bir tasarımdır.

Bilgi notu:

Eşrefoğlu Camii'ndeki bu mahfil ve uygulama üslubu Osmanlı'daki hünkar mahfillerine örnek ve öncülük teşkil eder.