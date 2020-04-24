Beyşehir Eşrefoğlu Camii hakkında 10 bilgi
Anadolu'da inşa edilen ve günümüze kadar gelebilen ahşap direkli, en büyük ve orijinal cami olan Eşrefoğlu Camisi, içindeki süslemelerle de emsali olmayan bir örnektir. Sadece ahşap değil; taş, tuğla, alçı süslemeleri ile de sanatımızda kullanılan dekorasyonların hepsini bir arada Eşrefoğlu Camii'nde görmek mümkündür.
Ahşap ve çini işçiliğiyle Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden olan Eşrefoğlu Camii'ni 10 maddede işledik.
Giriş Tarihi: 24.04.2020
12:45
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
14:14
SELÇUKLU MİMARİSİNİN NADİDE ÖRNEKLERİNDENDİR
Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan Eşrefoğlu Cami, anıtsal taç kapısı, mihrap ve minberi, üstün ahşap ve çini işçiliği ile Selçuklu mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösteriliyor.
Selçuklu'nun nadide örneği Eşrefoğlu Camii,
Beyşehir👇 şehir merkezinde olup en eski Selçuklu Beylik dönemi yapılarındandır.
Beyşehir, Konya'nın beşinci büyük ilçesidir. İlçe, Batı Toroslar arasında yer alan, çukur alandadır. Bu çukurun büyük kesimini Beyşehir Gölü kaplar. Beyşehir Gölü, ülkemizin
en büyük tatlı su gölüdür. Barındırdığı yaban hayatı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile göllerimiz içerisinde özel bir yeri olan Beyşehir Gölü; güzel, mavi rengi, irili ufaklı adaları, kumsalları, karstik mağaraları ve bozulmamış bitki örtüsü ile ülkemizin en güzel göllerinden biridir. Gölün güney ve kuzey kıyıları sığ olup, en derin yeri 10 metreyi bulmaktadır. Gölün içinde pek çok ada vardır. Bunlardan bazıları; Hacı Akif, İğdeli, Kızkulesi, Akburun, Mada, Yılanlı, Külbent adalarıdır. Gölde bol miktarda balık vardır.
Selçuklu Hakanı Sultan Sancar'ın emri ile 1134 yılında yaptırılmış, daha sonra Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1297 yılında bugünkü şekliyle yeniden inşa edilmiştir.
Halen ibadete ve ziyarete açıktır.
Göl ile kale arasında kalan düzlüğe Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu
Seyfeddin Süleyman Bey👇 tarafından yaptırılmıştır. Taçkapı üzerinde yer alan kitâbe şeklindeki vakfiyesinden bir han ve çifte hamamla birlikte inşa edilmiş olduğu öğrenilir.
Seyfeddin Süleyman Bey, Selçuklu Sultanı III. Gıyâseddin Keyhusrev'in ölümünden sonra çıkan saltanat boşluğu sırasında Keyhusrev'in annesi tarafından saltanat *nâibliğine getirildi. Yaptırdığı Eşrefoğlu Camii Anadolu Selçuklu sanatının en güzel örneklerinden biridir. Süleyman Bey, caminin yanında bir çifte hamamla otuz bir dükkândan oluşan bir bedesten, bu çarşının güney kısmına bitişik üç kapılı, altı kubbeli bir han, bir imaret ve kendisi için de bir türbe yaptırmıştır.
naib: İslâm devletlerinde hükümdar, vali, kadı gibi devlet ricâlinin vekili, temsilci veya yardımcısı.
BİRÇOK SÜSLEME SANATINI BİR ARADA BULUNDURUR
7 asırlık cami, taş, tuğla, çini ve renkli boyama gibi birçok süsleme sanatının bir arada ve yoğun olarak kullanıldığı tek ahşap cami olması nedeniyle Türk mimarlık tarihinde özel bir yeri vardır. İlk girişte insanı etkileyen anıtsal taç kapısı, üstün ahşap ve çini işçiliğiyle S elçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden Eşrefoğlu Camii, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında yer alıyor. Çivi ve tutkal kullanılmadan yapılmış eşsiz minberi, tamamı çini kaplama mihrabı ile dikkati çeken cami, ziyarete gelenlerde hayranlık uyandırıyor.
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7 ASIR ÇÜRÜMEDEN AYAKTA KALABİLDİ
Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1297-1299 yılları arasında yaptırılan Eşrefoğlu Camii, ahşap direkler üzerine oturtulan düz tavanlı camilerin en büyüğü olarak biliniyor. Caminin ahşap olmasına rağmen
7 asır çürümeden ayakta kalabilmesinin sırrının bugün bile bilinmediği caminin önemli özelliklerinden biri de, ortasında bulunan, 4-5 metre derinliğindeki " karlık" denilen kuyudur.
Karlığın, caminin çürümesini önlemek amacıyla yapıldığı ve karlığa dolan karın yavaş yavaş erimesiyle, nemin, caminin içindeki ağaçların ömrünü uzattığı sanılır. Yüzyıllar boyu kış aylarında caminin damındaki karlar, çatının ortasındaki boşluktan ortadaki havuza atılmış ve ortamı nemlendirerek yakılan sobalardan ötürü ahşap sütunların çatlayıp kurumasını engellemiştir. 1965 yılında karlığın üstü camla kapatılmış ve işlevini yitirmiştir.
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