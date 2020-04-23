Selçuklu ve Osmanlı’da hizmet veren ünlü hekimler

Ebu Bekir Razi, 864 yılında dünyaya gelmiş ve bu hesaba göre ünlü bilim adamı İbn-i Sina'dan bir asır kadar önce yaşamıştır. Ebu Bekir Razi'nin önemli eserlerinden bahsedilecek olunursa, ilk olarak tıp ile ilgili konularda şahsî fikirlerini derlediği "Kitab al-Mansuri"den söz edilebilir. Ünlü tıpçı ayrıca çiçek ve kızamık hastalıkları ile ilgili döneminin şaheseri olarak nitelenen "Kitab al-Jadarî wal-Haspa" isimli eserin sahibidir.