İmam Gazali'nin kaleminden "Dil Hastalıkları"

İslami ilimlerin pek çoğunda eser neşrederek hakiki bir ilim yolcusu olduğunu kanıtlayan İmam Gazali, farklı hususlara dair kaleme aldığı kitaplarıyla asırlarca Müslümanlar tarafından en çok okunan müelliflerden biri oldu. Allah Teala'nın büyük nimetlerinden olan dil, küçük olsa da ibadet ve isyan yönünden büyük bir imtihan sebebi. Hak Teala'yı zikreden dil, küfrü izhar eden cümlelerin de ortaya çıkış vesilesi. İmam Gazali'nin okuyanları sessizliğe sevk eden kitabı "Dil Hastalıkları"ndan alıntıların altını çizdik.