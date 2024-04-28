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İmam Gazali'nin kaleminden "Dil Hastalıkları"

İslami ilimlerin pek çoğunda eser neşrederek hakiki bir ilim yolcusu olduğunu kanıtlayan İmam Gazali, farklı hususlara dair kaleme aldığı kitaplarıyla asırlarca Müslümanlar tarafından en çok okunan müelliflerden biri oldu. Allah Teala'nın büyük nimetlerinden olan dil, küçük olsa da ibadet ve isyan yönünden büyük bir imtihan sebebi. Hak Teala'yı zikreden dil, küfrü izhar eden cümlelerin de ortaya çıkış vesilesi. İmam Gazali'nin okuyanları sessizliğe sevk eden kitabı "Dil Hastalıkları"ndan alıntıların altını çizdik.

Giriş Tarihi: 28.04.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:33
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"Kulun sermayesi vakitleridir."

İmam Gazali

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"Fahiş konuşmak, başkasına sövmek ve dilin gevezeliğidir, bu şekilde konuşmak kötüdür ve yasaklanmıştır."

İmam Gazali

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"Başkasına seni ilgilendirmeyen bir şeyi sorman da fuzulî konuşma sayılır."

İmam Gazali

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"Kul, gıybetin kötülüğü hakkında vârid olan hadislere iman ettiğinde o hadislerdeki tehditlerden korktuğu için dilini başıboş bırakmaz."

İmam Gazali

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"Övülen bir kimseye, kibir ve ucûbun afetinden şiddetle sakınmak, övgüden dolayı ibadetlerde gevşeklik göstermekten şiddetle kaçınmak düşer."

İmam Gazali

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