“Kendini Beğenme”den, Nimetin Farkında Olmak

Bundan önceki yazımızda, kalbin en önemli manevi hastalıklarının başında gelen "kendini beğenme" duygusuna, Kur'an-ı Kerim'de tarihte yaşamış şahsiyetlerden örnekler verilerek dikkat çekildiğine değinmiştik. Son sözlerimizde ise Kur'an-ı Kerim'in bize aynı zamanda bir mümin olarak "kendini beğenme" hastalığına yakalanmadan da hayatın, bir "güzel kul" olarak yaşanabileceğine dair örnekler verdiğini ifade etmiştik. Bugünkü yazımızda konuyla ilgili ayetleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kendini beğenmeden de "güzel kul" olabilmek…

Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içinde göze çarpan bir husus vardır. Kendilerine birtakım lütuf ve ihsanlarda bulunulan kimseler -ki bunların bir kısmı peygamberlerdir- şu ortak vasfı taşırlar: Onlar, bu nimetlerin kendilerine Allah Teâlâ tarafından verildiğinin farkındadırlar ve onların her biri, "kendini beğenme" duygusu olan "ucub"un zıddı olan, "minnet" duygusuna sahiptirler. Minnet, bir nimeti lütfedip verenin, Allah olduğuna inanmaktır; ve yine kendisinin sahip olduğu birtakım imkânlara muvaffak kılanın da yine Allah olduğunu kabul ve ikrar etmektir.

Gerçek şu ki, Allah Teâlâ, eğer insana mülkiyet duygusunu vermemiş olsaydı, dünya asla mamur ve bayındır bir yer olmaz; insanlar göçebe hayatı tercih eder, şehirler kurulmaz ve medeniyetler oluşmazdı. Mülkiyet duygusuyla insan başını sokabileceği bir mesken ve meskenlerden oluşan yerleşim birimleri kurmuş, coğrafi şartlara uygun evler bina etmiş, içinde taşıdığı bediî (güzel sanatlar) duygularla, inşa ettiği bütün yapılara bir de güzellik kazandırmıştır. Çünkü insan, buna meyleden bir fıtratta yaratılmıştır. Öte yandan bazı kimselere özel birtakım yetenekler verilmiş, estetik duygularını el becerileriyle birleştiren bu sanatkâr ruhlu insanlar, hayranlık uyandıran eserler ortaya koymuşlardır. Mevsimlerin farklılığı, yiyecek ve içeceklerin kaynağı olan toprağın sinesinden, insanlığa ve diğer canlılara lütfedilen sayısız nimetler, hepsi bu dünyada insanın varlığını devam ettirebilmesi ve ona hizmet etmek için var edilmişlerdir. İşte Allah Teâlâ, bütün bunların Yaratıcısı olarak, bunların farkında olunmasını ve yaratılanlar içinde "en değerli" kılınan insanın, tüm bunları lütfeden Rabbine karşı minnet duymasını istemektedir. Bu minnet duygusu, öylesine güçlü olmalıdır ki, insan nefsinde gizlenmiş olan "kendisini bir şeylere malik ve kadir olan bir varlık olarak görmesi"nin önüne geçmelidir. Nitekim samimi bir şekilde Allah'a duyulan minnet, sahibini ucub duygusunun girdabına düşmekten koruyan en kıymetli "güzel kulluk" duygusudur denilebilir… Gerek Son Peygamber Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimizin gerekse diğer peygamberlerin hayatlarında ve söylemlerinde bu minnet duygusu açık bir şekilde görülebilmektedir. Aşağıda isimleri ve sözleri aktarılacak olan peygamberler, kişinin sahip olduğu nimet ve ikramlar karşısında kendini beğenmek değil, bu nimetleri verenin, Allah Teâlâ olduğunu ikrar etmenin ve O'na şükretmenin en güzel örnekleridir. Kronolojik olarak her birinden sırayla bahsedelim, isterseniz…

Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerinin kendisine duydukları kıskançlıkları yüzünden ailesinden koparılarak uzun süre sıkıntılar içinde yaşadı. Ancak sabır ve iffetin timsali olarak anılacak hayatı, Mısır'a sultan olmakla neticelendi… Bir peygamber evladı olarak, peygamberliğe aday biriyken bile, yeri geldiğinde sözü, "Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefs, her zaman insana kötülükleri emreder. Onun şerrinden ancak Rabbimin rahmetine nail olanlar kurtulabilir." oldu. Yeri geldiğinde de "Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!" niyazında bulundu. Dolayısıyla o aziz peygamber, kavuştuğu yüksek mertebeleri dile getirerek, verdiği bunca nimetler için Allah'a minnet ve şükran duygularıyla dua etti… (Yusuf, 53 ve 101)

Yine Kur'an-ı Kerim'de, kendisine olağanüstü güç ve iktidar verilen Hz. Zülkarneyn peygamberden de bahsedilmektedir. Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc kavminin saldırılarına karşı demir ve erimiş bakırdan devasa bir set inşa ettikten sonra bu başarısını kendi gücüne değil, doğrudan Allah'a bağlayarak şöyle demişti: "Bu bana Rabbimin bir rahmetidir." (Kehf, 98)

Bir başka peygamber Hz. Şuayb (a.s.) da her konuda olduğu gibi ifa ettiği peygamberlik görevinde de başarısı ve muvaffakiyetinin ancak Allah'ın yardımıyla olacağını şöyle ifade etmişti: "Benim başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır." (Hûd, 88) Hz. Şuayb bu ifadesiyle, getirmiş olduğu mesajı halkına kabul ettirebilmek için maddi ve manevi imkânlarını kullanarak bütün gücüyle onu tebliğ etmeye çalıştıktan sonra, başarının Allah'ın iradesinin de aynı yönde tecelli etmesine bağlı olduğunu, kendisinin de O'na dayanıp güvendiğini vurgulamıştır.

Son olarak kendisinden bahsedeceğimiz Hz. Süleyman (a.s.) ise ardından gelen nesiller içinde bir daha hiç kimseye verilmeyecek nimetlere mazhar olan bir peygamberdi… Ancak o da nimetleri verenin Allah Teâlâ olduğunu ikrar eden ve O'na şükrünü ve minnettarlığını farklı zamanlarda dile getiren biriydi… İlgili ayetler şöyledir:

Sebe' Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman ile görüşmek üzere yola çıkmıştı. Bu haberi alan Hz. Süleyman, danışmanlarına dönerek hangisinin kraliçe gelmeden onun tahtını kendisine getirebileceğini sordu. Konuya dair derin bilgiye sahip Asaf b. Berhiya isimli bilgin, "Ben onu sana, gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm." diye cevap verdi. Hz. Süleyman, bir anda tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: "Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bana bir lütfudur. Doğrusu, şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o da bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, sonsuz kerem sahibidir." (Neml, 38-40)

Görüldüğü üzere, adı geçen peygamberler, nimetlerin ve ikramların gerçek sahibinin Allah Teâlâ olduğunu ikrar ve kabul etmekte, kendilerinin bu hususlarda bir dahlinin bulunmadığı ve başarılarının da ancak Allah'ın yardımıyla olduğunu ifade etmektedirler. Dolayısıyla asıl mesele, kişinin sahip olduğu mal, servet, kudret, şöhret ve türlü türlü nimetin tamamının, kendisine bir süreliğine tahsis edilen "emanet"ler olduğu şuuruna sahip olup olmama meselesidir. Bu şuura sahip olanlar "güzel kullar"dır ve bütün bunlar, kendisine "yakışan" kimselerdir vesselam…

Sağlık ve esenlikler dileğiyle…

Mehmet Emin Ay

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