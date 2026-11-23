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⏺ Ancak dijitalleşmenin bazı olumsuz etkileri de bulunuyor. Sabırsızlık, dikkat süresinin kısalması, yalnızlaşma ve sürekli farklı içeriklere yönelme bunlardan bazıları. Özellikle küçük yaştaki çocuklar, doğru ile yanlışı ayırt etme ve zararlı içerikleri tanıma konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları için dijital ortamların olumsuz etkilerine daha açık durumlar. Dijital oyunlar ve sosyal medya da çocukların zamanlarını fazla tüketmelerine ve teknolojiye bağımlı hâle gelmelerine neden olabiliyor.

⏺ Dijitalleşme, aile içindeki kuşak farklılıklarını da belirginleştirdi... Teknolojiyle büyüyen çocuklar ve gençler dijital araçları ebeveynlerinden daha iyi kullanabiliyor. Bu durum ise aile içinde iletişim sorunlarına ve kuşak çatışmalarına yol açıyor. Ebeveynler çocuklarının dijital dünyadaki alışkanlıklarını anlayıp onları doğru yönlendirmekte zaman zaman zorlanıyorlar.