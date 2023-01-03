Bir fotoğrafın gerçek hikayesi

▪ Hicri 1315 doğumlu olanların hikayesinin anlatıldığı bu eser, Anadolu'da bugün dahi söylenmektedir. Ama bilinenin aksine"onbeşli" iffadesi on beş yaşında oldukları için Hicri 1315 doğumlu oldukları için kullanıldı.

▪ Savaş boyunca çok ciddi manada insan kaybı yaşandığı için Sultan Reşad yayınladığı bir emirle 1315 doğumluların askere katılabileceğini söyledi ve o sırada on sekiz yaşında olan gençler orudya katıldı.

Onbeşlilerin hazin hikayesi