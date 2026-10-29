Bir fotoğrafın gerçek hikayesi

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▪ Hicri 1315 doğumlu olanların hikayesinin anlatıldığı bu eser, Anadolu'da bugün dahi söylenmektedir. Ama bilinenin aksine "onbeşli" ifadesi on beş yaşında ve Hicri 1315 doğumlu oldukları için kullanıldı.

▪ Savaş boyunca ciddi manada insan kaybı yaşandığı için Sultan Reşad yayınladığı bir emirle 1315 doğumluların askere katılabileceğini söyledi ve o sırada on sekiz yaşında olan gençler orduya katıldı.

(x) Onbeşlilerin hazin hikayesi