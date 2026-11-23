1 /12 Yunus Emre'nin yaşadığı sancılı dönem: Haçlı seferleri ve Moğol istilası















◼ Yunus Emre, XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin iç ve dış etkenlerle zayıflayıp dağılma sürecine girdiği, siyasi birliğin bozulduğu ve beylikler döneminin başladığı sancılı bir atmosferde yaşamını sürdürdü. Haçlı seferleri, Moğol istilası ve iç isyanların sebebiyet verdiği derin toplumsal buhran, halkın zihninde ve gönlünde büyük yaralar açmış; Doğu'dan Batı'ya yönelen Türkmen göçleri bu sosyolojik hareketliliği daha da derinleştirmişti. Askeri ve siyasi tedbirlerin tek başına yetersiz kaldığı bu ortamda tasavvuf toplum için hayati bir motivasyon kaynağına dönüşmüştü. Yunus Emre, tam da bu karanlık dönemde topluma rehberlik eden, kin ve ayrılık yerine sevgiyi merkeze alarak Anadolu insanını yeniden ayağa kaldıran öncü bir gönül mimarı olarak tarih sahnesine çıkmıştı.

◼ Türk kültür ve edebiyat tarihinde Yunus Emre'nin biyografik gerçekliği, asırlar içinde menkıbelerle iç içe geçti. Uzun yıllar boyunca onun Yıldırım Bayezid, Orhan Gazi, I. Murad ve hatta Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşadığına dair birbirinden farklı ve çelişkili iddialar ileri sürüldü. Ancak son dönemlerde gün yüzüne çıkan belgeler Yunus Emre'nin Hicri 638 (Miladi 1240-1241) yılında dünyaya gelmiş, seksen iki yıllık uzun bir ömrün ardından Hicri 720 (Miladi 1320-1321) tarihinde vefat ettiğini doğruladı.

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