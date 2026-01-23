1992'deki Galata Köprüsü Yangını arkasındaki sır neydi?
Tarih 16 Mayıs 1992'yi gösterdiğinde İstanbul'un kalbi Galata Köprüsü'nden siyah dumanlar yükseldi. Hem de yeni köprünün açılışına sayılı günler kalmıştı! 80 yıllık bir yapıya değil, kalabalık şehrin üstüne kara bulutlar çökmüştü adeta. Alevler arasında çaresizce izleyen vatandaşlar, söndürme çalışmaları ve yangın sonrası enkaz görüntüleri, o günün dramını bugüne taşıyan belgeler ortada. Peki, mutfakta başlayan bu yangın, bir kaza mıydı yoksa yeniye yer açılması için kurgulanmış bir tiyatro muydu? 1992'deki Galata Köprüsü Yangını arkasındaki sır neydi?
◾ Tarihte derin izler bırakan olaylar arasında şüphesiz yangınlar da vardır. Çünkü yangınlar o kentin, o yerin tarihini büyük oranda etkiler. Ya daha az zararla ya da tamamen küle dönmesiyle tarihi yeniden şekillendirir.
◾ İşte, bu yazımızın konusu ise 1992 yılında Galata Köprüsü'nde çıkan ve o dönemlerde oldukça fazla ses getiren unutulmaz o yangındı...
◾ 1992 Galata Köprüsü yangını, sadece bir köprünün yanması değildi elbette İstanbul'un 80 yıllık bir sosyal hafızasının küle dönüşüydü. Köprü; 1912'de yani Sultan Reşat zamanında Alman bir firmaya 350 bin altın lira karşılığında yaptırılmıştı.
◾ Köprü, "dünyanın en büyük yüzen köprülerinden" biri olarak büyük yankı uyandırmıştı. Yapıda; her biri dev birer duba olan 22 yüzer gövde üzerine duruyordu.
◾ Yangın esnasında bu dubaların arasındaki boşluklar, tıpkı bir şömine bacası gibi işlev görerek alevleri aşağıdan yukarıya doğru yayılmasına neden olmuştu.
◾ 1992 senesinin 16 Mayıs Cumartesi günü vuku bulan bu olay, saat 14.00 civarı Karaköy'de bir restoranda başladı. İtfaiye ekipleri köprünün üzerine çıktığında, yangının zeminin altında yani dubaların içinde devam ettiğini kısa sürede fark edildi.
Helva Sohbetlerinden Kar Kuyularına: Osmanlı'da Kış Hayatının Rengi
◾ Çelik zemin kızdığı için itfaiyeciler üzerinde ne yürüyebildiler ne de denizden sıkılan su fayda etti. Dubaların kapalı yapısı hasebiyle su, alevlere ulaşamadı.
◾ Sır, burada başlıyordu. O zamanlar bir köprünün yapımı daha planlanmış ve köprünün kaba inşaatı bitmişti. Günümüzdeki betonarme köprüden bahsediyorum.
◾ Açılışı için gün sayılıyor ancak eski köprünün nasıl söküleceği kara kara düşünülüyordu. Yangından tam bir ay sonra yani 17 Haziran 1992 tarihinde yeni köprü hizmete açıldı.
◾ İşte bu hadise, "Yeniye yer açmak için mi yakıldı?" sorusunu yıllarca hafızalarda diri tuttu. Gelelim akıllarda soru işareti oluşturan diğer mevzulara.