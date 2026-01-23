1992’deki Galata Köprüsü Yangını arkasındaki sır neydi?

1 /10













◾ Tarihte derin izler bırakan olaylar arasında şüphesiz yangınlar da vardır. Çünkü yangınlar o kentin, o yerin tarihini büyük oranda etkiler. Ya daha az zararla ya da tamamen küle dönmesiyle tarihi yeniden şekillendirir.

◾ İşte, bu yazımızın konusu ise 1992 yılında Galata Köprüsü'nde çıkan ve o dönemlerde oldukça fazla ses getiren unutulmaz o yangındı...