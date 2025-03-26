Osmanlı'da bir Ramazan geleneği: Huzur Dersleri

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◼ Kaosun, düzensizliğin arasından çıkarak Anadolu'da bir cihan devleti kuran Osmanlılar, ilmin ne denli önemli olduğunun farkındaydı. Bunun için Osmanlı tarihi aynı zamanda Anadolu'da ilmin ve alimlerin en çok yükseldiği dönem olarak kabul edildi.

◼ Osmanlı padişahları fikirlerinden yararlanmak amacıyla ilk dönemlerden itibaren alimleri yanlarında bulundururlardı. Bu hususiyet padişahların sürekli öğrenme ihtiyaç ve meraklarını ortaya çıkarmıştı.

UNUTULMUŞ BİR RAMAZAN GELENEĞİ: DİŞ KİRASI