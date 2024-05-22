1766 Büyük İstanbul Depremi

Tarihin her döneminde İstanbul büyük depremlerle sarsılmış, şehir her zelzelede siluetinden bazı parçaları kaybetmişti. Osmanlı döneminde meydana gelen son büyük İstanbul depremi bundan tam 258 yıl önce 22 Mayıs 1766 tarihinde meydana gelmişti. Depremin ardından artçılar bir türlü durmamış ve bundan dolayı insanlar aylarca evlerine girememişlerdi.