1766 Büyük İstanbul Depremi
Tarihin her döneminde İstanbul büyük depremlerle sarsılmış, şehir her zelzelede siluetinden bazı parçaları kaybetmişti. Osmanlı döneminde meydana gelen son büyük İstanbul depremi bundan tam 258 yıl önce 22 Mayıs 1766 tarihinde meydana gelmişti. Depremin ardından artçılar bir türlü durmamış ve bundan dolayı insanlar aylarca evlerine girememişlerdi.
Giriş Tarihi: 22.05.2024
13:01
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
13:30
◼ Kurulduğu tarihten itibaren her
kavmin göz bebeği olan İstanbul, farklı tarihsel dönemlerde büyük depremler geçirdi ve defalarca adeta tekrar kuruldu.
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Tespit edilebilen en büyük İstanbul depremlerinden olan 447, 542, 1296 depremleri Osmanlı'dan önce, Bizans döneminde yaşanmıştı.
Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler
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1509 yılında gerçekleşen "Büyük İstanbul Depremi", şehir tarihi açısından unutulmaz bir hatıraydı. 10 Eylül'de gerçekleşen depremde 5-15 bin arası can kaybı yaşanmıştı.
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"Küçük Kıyamet" olarak deprem, İstanbul merkezli olmak üzere Bolu ve Edirne çizgisinde hissedildi. Öyle ki 6 metreye varan tsunami dalgaları İstanbul'a zarar verdi.
◼ Son olarak İstanbul'da
1894'te büyük bir deprem meydana gelse de şehrin son büyük depremi 22 Mayıs 1766 tarihinde meydana gelmişti.
◼ Bu
alışıldık bir deprem değildi. Depremin ardından meydana gelen a rtçıların süresi yüzünden İstanbullular aylarca evlerine girememişti.
Deprem anında ortaya çıkan ışıklar
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22 Mayıs 1766'da meydana gelen deprem, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelmişti. Güneş doğduktan yarım saat sonra zelzele başladı.
◼ Dönem kaynaklarına göre
4 bin kişi vefat etti. Deprem vaktinin bayrama denk gelmesi ve namazdan sonra olması sebebiyle kayıplar asgari düzeyde olmuştu.
◼ Doğu'da
İzmit, Batı'da Tekirdağ'da ciddi şekilde hissedilen 1766 İstanbul Depremi İstanbul'da beklenmeyen ölçüde, ciddi şekilde hasara sebep olmuştu.
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Yedikule ve Edirnekapı semtleri büyük ölçüde yıkılmıştı. Asıl kayıp ise 1509'da gerçekleşen depremden de etkilenen Fatih Camii'nin kubbesinin çökmesiydi.
Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma