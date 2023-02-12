Deprem anında ortaya çıkan ışıklar

DEPREM IŞIKLARI NASIL OLUŞUR?

🔸 Özellikle şiddeti büyük olan depremlerde bu ışıkların görülme ihtimali daha yüksektir. Bundan dolayı artçı depremlerde pek rastlanmaz.

🔸 Yer kabuğundaki levhaların gerilme ve sürtünmesiyle deprem dalgaları oluşur. Deprem ışıkları, bu dalgaların oluşum aşamasında gerçekleşir.

🔸 Kayaçlarda biriken gerilim, bu kayaçları oluşturan minerallerdeki eksi yüklü oksijen atomu çiftlerinin ayrılmasına, sonrasında serbest oksijen iyonlarının, kayaçlardaki çatlakların içinden elektrik akımı olarak yeryüzüne çıkmasına sebebiyet verir.

🔸 Yeryüzüne çıkan yüklü atomlar bir araya gelir, hava moleküllerini iyonize eder. Bu da yeryüzünde ışık demeti olarak görülür.

Deprem sonrası iyilik halleri