🔸 Deprem, coğrafyanın gerçeği olarak bir kez daha ülkemizin güneydoğusunda karşımıza çıktı. 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ve ardından pek çok artçı sarsıntı başta Kahramanmaraş olmak üzere, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük kayıplar yaşandı.

🔸 Allah'a (CC), Kur'an'a ve Peygamberine (AS) inanan insanlar olarak belki de yüzyıllarca konuşulacak acı bir imtihan yaşadık. Kıymetli yazarımız Fatma Bayram, sosyal medyada "Deprem kuşağında Müslüman olmak " konulu bir yayın yaptı. Fatma Bayram'ın konuşmasını sizler için yazılı hale getirdik:

"Kur'an-ı Kerim'de dünyaya bel bağlamamamız gerektiği, burada bulunuşumuzun asıl sebebinin imtihan edilmek olduğu ve bu imtihanın da mallar, canlar konusunda olacağı bize söylenir. Bütün bunların yaşandığı, üzüntü ile kızgınlığın iç içe geçtiği ve acizane kanaatime göre duygularımızın susturulmaması gerektiği, kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiği bir dönemdeyiz."

Deprem sonrası psikolojik travma