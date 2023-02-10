Deprem kuşağında Müslüman olmak
Doğal afetler, Allah'ın (CC) kullarına karşı bir uyarısıdır. İnananların ahiret hayatını hatırlaması, yaşananlardan ders çıkarması, afete hazır olup olmadığını sorgulamasını sağlayan büyük bir ibret vesilesidir. Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, tarih boyunca çeşitli depremlerle sarsılmış, büyük kayıplar vermiştir. Kahramanmaraş'ta meydana gelen yüzyılın depreminin ardından kıymetli yazarımız Fatma Bayram, deprem kuşağında bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 10.02.2023
15:36
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
15:54
🔸 Deprem,
coğrafyanın gerçeği olarak bir kez daha ülkemizin güneydoğusunda karşımıza çıktı. 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ve ardından pek çok artçı sarsıntı başta Kahramanmaraş olmak üzere, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük kayıplar yaşandı.
🔸 Allah'a (CC), Kur'an'a ve Peygamberine (AS) inanan insanlar olarak belki de yüzyıllarca konuşulacak acı bir imtihan yaşadık.
Kıymetli yazarımız Fatma Bayram, sosyal medyada "Deprem kuşağında Müslüman olmak " konulu bir yayın yaptı. Fatma Bayram'ın konuşmasını sizler için yazılı hale getirdik:
"Kur'an-ı Kerim'de dünyaya bel bağlamamamız gerektiği, burada bulunuşumuzun asıl sebebinin imtihan edilmek olduğu ve bu imtihanın da mallar, canlar konusunda olacağı bize söylenir. Bütün bunların yaşandığı, üzüntü ile kızgınlığın iç içe geçtiği ve acizane kanaatime göre duygularımızın susturulmaması gerektiği, kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiği bir dönemdeyiz."
Deprem sonrası psikolojik travma
🔸 Allah'ın (CC), yeryüzünü hareketli yarattığını belirten Bayram, deprem farkındalığı edinmenin kulluk görevimiz olduğunu söyledi:
" Yer kabuğundaki, atmosferdeki ve okyanuslardaki hareketlerin dünyadaki yaşam için şart olduğunu biliyoruz. Yani biraz jeoloji, fizik bilenler bunları anlatıyor ve biz ilk defa öğrenmedik bir deprem kuşağında yaşadığımızı. Biz deprem kuşağında yaşıyoruz ve tarihe baktığımızda buna dair müstakil eserler verilecek kadar İslam coğrafyasında büyük depremler yaşanmış , bazılarına küçük kıyamet denmiş. Evet, o zamanlar belki bu kadar tedbir alınamıyordu ve nüfus da bu kadar fazla değildi. Ama zamanla bilim, teknoloji ilerledi. Dolayısıyla Allah (CC), bize bir kötülük murad etmedi. Allah'ın (CC) yeryüzünde yarattığı doğa hareketleri, yer kabuğu hareketleri, atmosfer hareketleri, sulardaki hareketler bizim için yaşam sebebidir, yaşam vesilesidir. Biz onları doğru şekilde okuyup, doğru şekilde tanıyıp, ona göre kendimizi doğru konumlandırmak zorundayız. Bu da bizim kulluk görevimizdir."
🔸 Yaşadığımız kötü bir olay, felaket karşısında hepimiz
aciz bir kuluz. Böyle bir anda yapmamız gereken en son şey, Allah'a isyan etmek, O'ndan uzaklaşmak olacaktır. Her şeyden önce bir Müslüman olarak, alanın da verenin de O (CC) olduğunun idrakine varmamız gereklidir.
🔸
Bayram, yaşanan felaketten daha kötü olan şeyin Allah'tan ümidi kesmek olduğunu söyledi:
"Başımıza istenmeyen bir hadise geldiğinde o hadiseden, yani o kötülükten daha kötü olan şey, o hadisenin bizim Allah (CC) ile aramızdaki yakınlığı sona erdirmesi , bizi Allah'tan (CC) uzaklaştırması ve ümidimizi kesmemize sebep olmasıdır. Dolayısıyla hepimiz zihnimizdeki Allah (CC) tasavvurunu gözden geçirmek durumundayız. Çünkü bizim zihnimizdeki Allah (CC) anlayışıyla Cenabı Hakk'ın kendisini anlattığı Allah (CC) aynı değilse, bizim o Allah (CC) tasavvurumuz bir yerden mutlaka fire verecektir. Bir yerde mutlaka bir sarsıntıya uğrayacak, bizi şüphelere düşürecektir. Neden? Çünkü Rabbini doğru tanımadığında, elbette ki olan hadiseler senin zihnindeki Rab anlayışıyla örtüşmeyeceği için mutlaka yaşadığın herhangi bir hadise seni o tasavvurdan uzaklaştıracaktır. Bu nedenle insanın Rabbini doğru tanıması, yani O'nu Esmaü'l Hüsna ile kendisini anlattığı biçimde tanıması, hayatın bütün iniş ve çıkışlarında kendisini doğru yere konumlandırması açısından son derece önemlidir."
Acının tarifsiz fotoğrafları
DEPREM BÖLGESİNDE MÜSLÜMAN'IN GÖREVLERİ
🔸 Allah'a inanan,O'nun (CC) gönderdiği peygamberlere, indirdiği kitaplara iman eden ve buna göre yaşamaya gayret eden bir kimsenin, Rabbine karşı en önemli vazifelerinin başında
takva sahibi olması gelir.
🔸 Sözlükte
"korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek" anlamlarındaki vikaye kelimesinden türeyen takva, dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik anlamındadır.
🔸 Takvayı,
şeklinde tanımlayan "Allah'a hesabını verebileceğin bir ömür yaşamak" Bayram, dedi. "Takva, bir seçenek değildir, bir emirdir, vaciptir. Her birimiz takvalı olmak zorundayız. O zaman deprem kuşağında Müslüman olmak, deprem kuşağında yaşamanın, sana yüklediği sorumlulukların hesabını verebilecek şekilde yaşamak demektir. İster o binaları yapan kişiler ol, ister onların içinde oturan, onları satın alan, isterse onları denetleyen, izin veren, ruhsat veren kişiler ol fark etmez. Her birimizin kendi konumuna göre takvalı bir Mümin olması gerekir. Takva, "İttekullah" yani Allah'tan (CC) korunun demektir. Bir Müslüman'ın Allah'tan (CC) korunması ne demek? Allah'ın (CC) azabından, cezasından, yakalamasından, gazabına uğramaktan korunmak demektir. O'nun (CC) sevgisini, yakınlığı kaybetmekten korunmak demektir"
ZİHNİ HAZIRLIK SÜRECİ
🔸 İnancını yaşama gayretinde olan bir insanın,
afete karşı zihnini hazırlaması mühim bir meseledir. Bu hazırlık dini, fikri, ahlaki açıdan gerçekleşmelidir.
🔸 Meseleye dair Bayram şöyle konuşur:
"Bir afetle, felaketle, kötülükle karşılaşmadan önce itikadi, fikri ve ahlaki açıdan kötülük problemi konusunda zihnen hazır olmamız gerekir. Buna hazır olmadığımız için, bırakın böyle büyük çapta bir felaketi, istediği dersten istediği notu alamadığı için bile Allah'a (CC) küsebiliyor insanlar. İtikadi açıdan yeryüzünde kötülük gibi görünen bu hadiseler niçin oluyor? Allah bunlara niçin izin veriyor? Niçin bunların olmasını en azından yaratıyor yani? Çünkü o yaratıyor, o yaratmadan hiçbir şey olmaz. Bunların cevaplarını önceden kendi çapımızda zihnimizde hazırlamamız gerekiyor. Bu arada olayları nasıl yorumlamak istersek öyle anlarız ve öyle yorumlarız. O yüzden mesela Kur'an'ı Kerim pek çok kişi için hidayet vesilesi iken pek çokları için de inkar vesilesi olmuştur. Aynı söz, ayet, fikir, aynı cümle birisini imana götürürken bir başkasını küfre götürebiliyor. Niye? Çünkü o tercihini en baştan ağırlık merkezini o noktaya çektiği için."
Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?