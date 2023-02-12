Deprem sonrası iyilik hikayeleri

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından hayatını kaybeden, yaralanan ve sokakta kalan vatandaşlarımız için Türkiye seferber oldu. Her zamanki gibi dayanışma ruhunu sergileyen Anadolu insanı, müthiş fedakarlık örnekleri sergiledi. Kimisi malının tamamını verirken kimisi zor günler için biriktirdiği parasını deprem bölgesine gönderdi. İşte 7'den 70'e iyilik hikayeleri...