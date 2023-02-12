Deprem sonrası iyilik hikayeleri
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından hayatını kaybeden, yaralanan ve sokakta kalan vatandaşlarımız için Türkiye seferber oldu. Her zamanki gibi dayanışma ruhunu sergileyen Anadolu insanı, müthiş fedakarlık örnekleri sergiledi. Kimisi malının tamamını verirken kimisi zor günler için biriktirdiği parasını deprem bölgesine gönderdi. İşte 7'den 70'e iyilik hikayeleri...
Giriş Tarihi: 12.02.2023
13:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
13:59
🔷 Deprem sonrası Türkiye'nin ve dünyanın her bölgesinde depremzedeler için yardım toplandı.
🔷 Vatandaşların giysi, eşya, battaniye, bot gibi malzemelerini bağışladıkları yardım toplama alanına,
sırtında büyük dolu bir poşetle gelen teyze herkesi duygulandırdı.
Türk dünyası tek yürek
🔷 Rize'de deprem bölgesine gidecek odunları kıran ekibe katılan amca duygulandırdı. S
oğuk havaya rağmen depremzede vatandaşlar için evindeki baltasıyla çalışmalara katıldı.
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Iğdır'da, altı yaşıdaki Ali Karaduman ve 4 yaşındaki Eren Karaduman kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri parayı depremzedelere gönderdi.
🔷 Iğdır valiliğince Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde kurulan yardım çadırına gelen
Karaduman ailesi, kumbaradaki paraları çıkarıp depremzedelere destek oldu.
Uzmanların deprem yorumları
🔷 Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki emekli Kur'an kursu öğretmeni Niyazi Tülekoğlu, deprem bölgesine gönderilmesi için İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfına (İHH) verdiği
yatağın içinden çıkan bir miktar parayı da depremzedelere bağışladı.
Sanatçılardan deprem çizimleri
🔷 Kars'ta 70 yaşındaki "Sarıgül Nine" düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı.
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Kendisine ait düveyi 13 bin liradan satan Kaçan, bu meblağı depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığı'na gönderdi. Kaçan, dedi. "Depremzedelere, köylülerimiz halkımız için mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim. Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum"
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