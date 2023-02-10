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Türk dünyası tek yürek

Türkiye'nin Güneydoğusu 6 Şubat 2023 tarihinde, yüzyılın en şiddetli iki depremiyle sarsıldı. Asrın felaketinden sonra Türk dünyasından birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları yağdı. Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Türkmenistan'dan Özbekistan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kırgızistan'a tüm Türk devletleri ve toplulukları bir kere daha kardeşliğini gösterdi ve acımızı paylaştı…

Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 14:07
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TÜRK DÜNYASINDAN DEPREM BÖLGESİNE SEFERBERLİK

◾ Tarihler 06.02.2023'ü gösterdiğinde saat 04:17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldık. Kaçışın imkansız olduğu bu felaket, günün son büyük depremi olmayacaktı. Saat 13:24'ü gösterdiğinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

◾ Aynı gün yaşanan iki büyük depremden sonra Türk dünyası birlik, beraberlik ve yardım çağrısı yaptı. Bu çağrıya kardeşlerimiz kayıtsız kalmadı ve ellerinden geleni yapmak için kollarını sıvadılar.

Türk Lehçelerinde "deprem"

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KARDEŞ KÖMEĞİ (YARDIMI): AZERBAYCAN

◾ İlk taziye "bir millet iki devlet" dediğimiz can Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan halkının desteği ile depremlerde büyük zarar gören halk için toplanan 8 tırlık insani yardım malzemeleri bölgeye ulaştı.

◾ Azerbaycan hükümeti, Türkiye'nin yaralarına biraz da olsa merhem olmak için depremin ilk anından beri maddi ve manevi yanımızda oldular. 1000'den fazla çadırın yanında sahra hastanesi kurulması içinde gerekli teçhizatı da ülkemize ulaştırdılar.

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TÜRKİYE'NİN KONUŞUĞU O FOTOĞRAF!

◾ Azerbaycan hükümetinin yardım çağrısı üzerine Server Beşirli isimli Azerbaycan Türkü arabasına yüklediği, yorgan ve temel ihtiyaçları karşılayacak bazı eşyalar ile depremzedelerin bulunduğu bölgeye doğru yola çıktı. Maddi durumu kötü olsa da elinde avucunda ne varsa ülkemize gönderen Beşirli, olayı duyunca çok duygulandığını belirtti.

◾ Sosyal medyada arabasının üstündeki yorgan ve Türk bayrağı ile gündem olan Beşirli "Ben ne büyük iş yaptım ki? Elimde olanları verdim. Türkiye bize neler yaptı. Unuturmuyuz hiç" ifadelerini kullandı.

Türk lehçelerinde "afet, felaket"

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AZERBAYCAN'DA DUYGULANDIRAN KONUŞMA

◾ Azerbaycan'da bir okul müdürü ise öğrencilerini bahçede bir araya topladı ve şu duygu dolu konuşmayı yaptı:

"Benim sevgili çocuklarım! Biz Türküz! Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur. Aliyev'in çağrısı ile bugün Azerbaycan'dan büyük yardım tırları Türkiye'ye gidecek. Ona göre her birimiz kabul etmeliyiz ki Türk bizim canımız, ciğerimizdir. Rabbi'm vefat edenlere rahmet eylesin."

◾ Sonrasında okul müdürü, bir TV kanalına duygularını şöyle dile getirdi:

"Hiç kimsenin etkisi ve yönlendirmesi olmadan yüreğimin sesine kulak verdim. Ve ben derhal tüm öğrencilerimi okul bahçesine topladım. Orada çocuklarını okula getiren ve alan veliler avrdı. İstedim ki öğrenciler, ülkemizin yani halkımızın, milletimizin başına gelen faciayı görsünler. Türkiye-Azerbaycan bir millet iki devlettir. Bunu hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. O enkazın altında ben özümü gördüm. Öğrenciler benim sözümü çok dikkatli dinlediler. Hepsi hakikaten ellerini göğe açıp amin dediler. Allah'tan (CC) yardım istediler. Türk halkı sen bizim büyüğümüzsün, sen bizim doğuşumuzsun."

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MANAS DİYARI KIRGIZİSTAN'DAN YARDIM

◾ Türk dünyasının bir diğer temsilcisi olan Kırgızistan'dan ise yardımlar ve destekler peş peşe ülkemize ulaştı. Bu desteklerden biri Kırgızistan Milletvekili Nurzhigit Kadirbekov'dan geldi:

"Bizim Türkiye'ye olan yardımımız maddi ve manevi özel olacak çünkü biz aynı soydanız."

◾ Daha sonra Kırgızistan meclisinde, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren canlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Manas diyarı Kırgızistan

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