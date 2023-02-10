Türk dünyası tek yürek

AZERBAYCAN'DA DUYGULANDIRAN KONUŞMA

◾ Azerbaycan'da bir okul müdürü ise öğrencilerini bahçede bir araya topladı ve şu duygu dolu konuşmayı yaptı:

"Benim sevgili çocuklarım! Biz Türküz! Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur. Aliyev'in çağrısı ile bugün Azerbaycan'dan büyük yardım tırları Türkiye'ye gidecek. Ona göre her birimiz kabul etmeliyiz ki Türk bizim canımız, ciğerimizdir. Rabbi'm vefat edenlere rahmet eylesin."

◾ Sonrasında okul müdürü, bir TV kanalına duygularını şöyle dile getirdi:

"Hiç kimsenin etkisi ve yönlendirmesi olmadan yüreğimin sesine kulak verdim. Ve ben derhal tüm öğrencilerimi okul bahçesine topladım. Orada çocuklarını okula getiren ve alan veliler avrdı. İstedim ki öğrenciler, ülkemizin yani halkımızın, milletimizin başına gelen faciayı görsünler. Türkiye-Azerbaycan bir millet iki devlettir. Bunu hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. O enkazın altında ben özümü gördüm. Öğrenciler benim sözümü çok dikkatli dinlediler. Hepsi hakikaten ellerini göğe açıp amin dediler. Allah'tan (CC) yardım istediler. Türk halkı sen bizim büyüğümüzsün, sen bizim doğuşumuzsun."