Türk lehçelerinde "afet, felaket"

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Afet/ felaket - Afät/ fälâkät

🔹 Türk mitolojisinde, insana ve yaşamına zarar veren tabiat olaylarını ifade etmek için pek çok isim türetilmiştir. Bu isimler Arapça kökenli olan "afet ve felaket" kelimelerinden gelmektedir.

🔹 Bu minvalde, Oğuz grubunun temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesinde "afet ve felaket" kelimelerini karşılayan "afät/ fälâkät" sözcükleridir.

Türk lehçelerinde "deprem"