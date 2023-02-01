Ortak değerlerimiz "vatan"

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Vatan- Vatan

◾ Oğuz grubunun Gagavuz, Türkmen ve Türkiye Türkçesi dışındaki en önemli temsilcisi şüphesiz Azerbaycan Türkçesidir. Bu Oğuz lehçesi, kendi grubundaki diğer lehçelerde olduğu gibi "vatan" kelimesi aynı şekilde kullanılmaktadır.

➡ Ana kimi yar olmaz, vatan kimi diyar.

(Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.)

Azerbaycan Türkçesi atasözü

Ortak değerlerimiz "baba"