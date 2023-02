Ortak değerlerimiz "vatan"

TÜRKMEN TÜRKÇE

Vatan- Vatan

◾ Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesine yakınlığı ile bilinen bir lehçedir. "Vatan" kelimesi, Türkmen Türkçesinde şekil ve içerik bakımından birebir karşılık bulmuştur.

➡ Dünyade her yurtdan vatanım men bay/her zatdan ezizdir ulı vatanım

(Dünyada her yurttan vatanım benim zengin/ her şeyden azizdir ulu vatanım)