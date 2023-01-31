Ortak değerlerimiz "sevgi"

Dünyanın var olduğu günden itibaren sevgi de var olmuştur. Sevgisiz hiçbir devlet ve hiçbir millet varlığını koruyamamış ve dağılıp yok olmuştur. Türk lehçelerinde çeşitli şekillerde yaşayan ve sevmek kökünden türeyen sevgi kelimesi, farklı halleriyle dikkat çekmektedir. Kuzeyden, güneye; batıdan doğuya tüm türkleri birleştiren bir sözcüktür sevgi... Türklerin bir arada kalmasını ve devlet kurmasını sağlayan bu değerli kelimenin diğer lehçelerdeki karşılıklarına gelin beraber bakalım...