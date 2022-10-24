Eski Türkçe aile sözlüğü

💠 Oguş - Aile

🔸 Bir aile kurumu olarak sosyal müessesedir. Oguş sisteminde geçmişten günümüze kadar fertlerinin yakınlık derecesinde de isimlendirmeler çok zengin bir biçimde karşımıza çıkar.

🔸 Eski Türkçede aile, kabile, hısım, akraba manasına oguş kelimesinin kullanıldığı söylenmektedir. Eski Türk kitabelerinde "oguş" kelimesine rastlarız.

🔸 Bunlar "Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarıdır." Bilinen ilk yazılı belgelerimizden olan Köktürkçe yazılı kaynaklardan başlamak üzere, akrabalık adları hususunda çeşitli eserlerde pek çok kelime tespit edilir.

Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler