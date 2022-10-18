Hür Azerbaycan'ın hür kelimeleri

🔸 Əsgər / Asker 🔸

➡ Arapça kökenli "asker" kelimesi, "ordunun her kademesinde görevli subay, astsubay, çavuş, onbaşı ve erlere verilen isim" anlamlarına gelir. Azerbaycanlı Barat Vüsal 'ın "Əsgərə Məktub" şiiri ise bu bu sözcüğer bir örnektir.

🔸🔸🔸

Əsgərim, bilirəm hardasan indi,

Hansı sərhəddəsə...

hardasa, öndə!

Mən də qızınıram sən qızınanda,

Mən də üşüyürəm sən üşüyəndə!

🔸🔸🔸

Askerim, nerdesin şimdi,

Hangi sınırdasın..

Sınırda, önde!

Ben de hırslanırım sen hırslandığında,

Ben de üşürüm sen üşüdüğümde!



Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları

Barat Vusal kimdir?

Barat Vusal, 1951 yılında Gazakh bölgesinin Kosalar köyünde doğar. Barat Vusal , Azerbaycanlı bir şair, yayıncı, halk figürü, onurlu sanatçı, Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin Kazak Bölümü başkanıdır. 1998 yılında Halil Rıza Ulutürk ve 2008 yılında Samad Vurgun edebiyat ödüllerinin sahibi olur.