Ortak değerlerimiz "baba"

ESKİ TÜRKÇE

Baba- Kang

🔹 Eski ve köklü bir kelime olan "baba" sözcüğü, Eski Türkçede "kang" olarak kayıtlara geçmiştir.

🔹 Günümüze de ulaşan "kansız" sözcüğünün tarihi eskilere uzanır. Çünkü birine bu ifadeyi kullanmak, o kişiye "babasız" demek ile aynıdır.

🔹 Fakat kaynaklarda "kang" için örnek teşkil edecek başka hiçbir cümle bulunmaz. Bu kelimenin dışında, günümüzde de kullanılan "ata" ismi Türkiye başta olmak üzere diğer Türk devletlerinde de yaygın olarak görülür.

➡ Tay atatsa at tınur, ogul redhse ata tınur.

(Tay yetişse at dinlenir, ogul yetişirse baba dinlenir.)

DLT

Eski Türkçe aile sözlüğü