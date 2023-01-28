Türk Lehçelerinde ortak kelime "anne"

ESKİ TÜRKÇE

Anne-Ög

🔹 "Ög" kelimesi Türkçenin en bilinen ve en eskicil kelimelerinden biridir. Fakat günümüzde sadece "öksüz" yani "annesi olmayan, annesiz" sözcüğünün içinde varlığını sürdürmektedir.

➡ Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar.

➡ Talihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa akla gelmedik engeller çıkar.

Türkçe atasözü

Eski Türkçe aile sözlüğü