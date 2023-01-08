Orta Asya değil Türkistan

Halkın "özüne" yabancılaşması

🔹 Türklerin ata yurdu olan Türkistan, geçmişten günümüze kadar önemini ve değerini koruyan bir bölgedir. Barındırdığı zenginlikler, her çağda ilgi noktası olmasını sağlar. Ancak ne yazık ki bu kıymetli topraklara emperyalist devletler göz diker ve coğrafyanın zengin yeraltı kaynaklarına hakim olmak ister. Savaşarak zafer elde edemeyeceklerini anladıklarında ise türlü "oyunlar" sahnelerler.

🔹 Bu kirli oyunların arasında, halkın dilini değiştirmek ve bu minvalde bölge isimlerine müdahil olmak yer alır. Asıl amaç ise "halkın topraklarına yabancılaşmasını" sağlamaktır. Bu duruma en çarpıcı örnek, Rusların "Türkistan" kavramını yok ederek yerine coğrafi bir terim olan "Orta Asya ifadesini yaygınlaştırma çalışması" verilebilir.

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?