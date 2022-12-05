Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü

Uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen, her türlü hak ihlaline maruz bırakılan Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm, dünya gündeminden saklanıyor. Müslüman halk, toplama kamplarında işkence görüyor, inançları değiştirilmeye çalışılıyor. Üstelik bu, yeni bir durum da değil. Yüzyıllardır, tüm insanlığın gözü önünde devam ediyor. Soykırıma varan Çin zulmünün tarihçesini derledik.

🔸 Asya Hun İmparatorluğu

MÖ 220'de Türk boyları bir araya gelerek Asya Hun İmparatorluğu'nu kurar. Komşusu olan Çin, Türkleri kendine tehdit görmeye başlar. Hunlar, Çinlilerden önce davranarak üzerlerine akın düzenler. Hun İmparatorluğu'nun lideri Mete Han, Çin'i kuşatarak vergiye bağlar. Çin, açıktan açığa Hunlar ile bir savaş başlatmasa da Türk boylarının arasına fitne ve iftira tohumlarını eker. Beyleri birbirlerine karşı kışkırtan Çin, sonunda emeline ulaşır ve Asya Hun İmparatorluğu yıkılır.

Öfkenin beslediği zulüm!