11 maddede Türk dilinin en eski metinleri: Orhun Kitabeleri

Kül Tigin yazıtı için Çin'den ayrıca altı sanatkâr getirtilmiştir. Kül Tigin yazıtı 20 günde, Bilge Kağan yazıtı 34 günde kazınmıştır. Kül Tigin yazıtının batı yüzünü ise Çang Sengüm yazmıştır. Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtları Bilge Kağan'ın ağzından anlatıldığına göre metinleri yazan da o olmalıdır.

Önce metinleri yazıp sonra bunları taşlara kazıması için Yolluğ Tigin'e verdiği düşünülmektedir. Olayların Bilge Tonyukuk'un ağzından anlatıldığı Tonyukuk yazıtında ise metnin yazarının Tonyukuk olduğu tahmin edilir.

Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eserleri