Hastalıklara göre makamlar
İslam tıbbı alimleri, birçok hastalığın tedavisini Batı'dan önce bulmuş ve tıp tarihinde önemli buluşlar yaparak dünyanın seyrine yön vermiştir. Farabi, Fahreddin er-Râzî ve İbn Sina gibi rehber isimler, farklı alanlara yönelmiş ve ustalaşmışlardır. Özellikle hastalıkların tedavisinde kullanılan makamlar günümüzde dahi oldukça ilgi görmekte. Peki, hangi makamlar ne tür hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? İşte, o makamlar...
Giriş Tarihi: 23.10.2024
16:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
16:27
◼ Dünyada gözümüzle görebildiğimiz hiçbir şey boşuna var olmamıştır.
. Mesela müziğin şifa veren iyileştirici bir yanı mevcut. Hepsinin bir anlamı, bir nedeni bulunur
◼ İslam alimleri yüzyıllar önce keşfetmiş ve bu bilgiler bizlere kaynaklar yoluyla aktarılmıştır.
gibi İbn Sina, Zekeriya Er-Razi ve Farabi önemli isimler müziğin insan ruhuna etkilerinin olduğunu hastalıklara iyi geldiğini söylemişlerdir.
İbn Sina kimdir?
Batılıların ise Avicenna olarak tanıdığı İbn Sînâ, İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biridir. O, "polimerik erken tıbbın babası" olarak bilinir.
Zekeriya Er-Razi kimdir?
Tam adıyla Ebû Bekir Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî, Fars simyacı, hekim ve filozoftur. Gençlik yıllarında edebiyat ve bilhassa musikî ile ilgilenmiş ve bu alanda önemli başarılara imza atmıştır.
Farabi kimdir?
Kazakistan'ın Otrar eyaletinde dünyaya gelen Farabi, İslâm felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren Türk filozoftur.
İBN-İ SİNA BATI BİLİMİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRDİ?
◼ İslam alimleri,
Türk musikisinde kullanılan ses dizilerinin belli kurallar çerçevesinde kullanılmasına makam adını vermiştir. Bu makamlar sayesinde dertliler deva bulmuş, hastalar iyileşmiştir.
◼ Örneğin
saba makamı insana cesaret, rast makamı ise huzur verir. Uşşak makamı ise öğle vakitlerinde dinlendiği takdirde etkili olmaktadır.
➡ Bir zamanların
günümüzde Amasya Bimarhanesi olarak biliniyor. Bir dönemler aktif olarak kullanılan "Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi" bimarhanenin diğer adı darüşşifadır.
➡ Adını, ilk
Türkçe cerrahi eserin sahibi Şerafettin Sabuncuoğlu'ndan almıştır. İlhanlı Dönemi'nden günümüze ulaşan bu yapı, Anadolu'da müzikle tedavi yapılan ilk hastane olarak bilinmekte.
Sabuncuoğlu Şerefeddin kimdir?
Sabuncuoğlu Şerefeddin Osmanlı İmparatorluğu zamanında; tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrahtır. Aynı zamanda ilk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.
Farabi'nin Harfler Kitabı
Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi
◼ Müzede;
10 ayrı branştaki tıp ve cerrahi aletlerinin sergilendiği ve tedavi yöntemlerinin gösterildiği Sabuncuoğlu Salonu, o dönem hastalara uygulanan müzikoterapide kullanılan makamlar, müzik tedavi salonu, cerrahi operasyon ve tedavilerin sergilendiğ i Sabuncuoğlu Kliniği gibi bölümleri bulunur.
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Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi'nde aynı zamanda İslam alimlerinin bazı hastalıklara iyi geldiğini keşfettikleri makamların isimleri de yazılıdır.
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Bu makamlardan ilk ikisi; rast ve ırâk makamlarıdır.
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Bu makam tedavi değeri oldukça yüksek olan dört esas makamdan biridir. Felce iyi gelir, neşe ve rahatlamayı sağladığından psikolojiye etkisi çoktur. Bunun yanında akıl hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Rast Makamı:
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Ateşli hastalıklara, Irâk makamı: sersâm (sersem, insana sersemlik veren bir hastalık) yüzün ve göz kapaklarının şişmesini önlemektedir.
TIP TARİHİNE DAMGA VURAN 5 MÜSLÜMAN ALİM