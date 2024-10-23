Hastalıklara göre makamlar

◼ Dünyada gözümüzle görebildiğimiz hiçbir şey boşuna var olmamıştır. Hepsinin bir anlamı, bir nedeni bulunur. Mesela müziğin şifa veren iyileştirici bir yanı mevcut.

◼ İslam alimleri yüzyıllar önce keşfetmiş ve bu bilgiler bizlere kaynaklar yoluyla aktarılmıştır. İbn Sina, Zekeriya Er-Razi ve Farabi gibi önemli isimler müziğin insan ruhuna etkilerinin olduğunu hastalıklara iyi geldiğini söylemişlerdir.

İbn Sina kimdir?

Batılıların ise Avicenna olarak tanıdığı İbn Sînâ, İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biridir. O, "polimerik erken tıbbın babası" olarak bilinir.

Zekeriya Er-Razi kimdir?

Tam adıyla Ebû Bekir Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî, Fars simyacı, hekim ve filozoftur. Gençlik yıllarında edebiyat ve bilhassa musikî ile ilgilenmiş ve bu alanda önemli başarılara imza atmıştır.

Farabi kimdir?

Kazakistan'ın Otrar eyaletinde dünyaya gelen Farabi, İslâm felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren Türk filozoftur.