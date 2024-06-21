Arama

Menu

Farabi'nin Harfler Kitabı'ndan 20 alıntı

İslam felsefe ve bilim geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Farabi; felsefe, mantık, matematik ve siyaset alanlarında derinlemesine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Farabi, Aristoteles ve Platon'un eserlerini İslam düşüncesine uyarlayarak yeni bir boyut kazandırmıştır. Harfler Kitabı adındaki eseri de, ismini içindeki makalelerin harflerle isimlendirdiği Aristoteles'in Metafizik'inden almıştır. Harfler Kitabı'nda, metafizik, mantık-dil ilişkisi, toplum ve felsefe ilişkisi gibi çeşitli konular filozofun kendine özgü yaklaşımıyla ele alınmıştır. Farabi'nin Harfler Kitabı'ndan en kıymetli alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:50
  • 1
  • 20

📍

Zamandaki durum, mekândaki durum gibi değildir çünkü cisimlerin türleri, daha önce onları sayan şeylerde zorunlu olarak mekânlara muhtaçtır.

Farabi

  • 2
  • 20

📍

Kuşkusuz her bir insanın nefsindeki sanat, ancak o sanatın konusunun türleri ile o konuyu veren ve ona etki eden şeylerin türlerinden oluşur.

Farabi

  • 3
  • 20

📍

Kimi zaman "söylenen" ile bir lafızla delalet edilen kastedilir. Kimi zaman "söylenen" ile bir şeye yüklem olan kastedilir. Kimi zaman "söylenen" ile düşünülen şey kastedilir.

Farabi

  • 4
  • 20

📍

Bir şeyin bilinmesi, ister sonlu ister sonsuz olsunlar hepsinin bilinmesi demektir. Nitekim insan anlamının ve bu anlam olması bakımından ona eklenenlerin (bilinmesi), ister sonlu ister sonsuz olsunlar bütün insanların ve insan olanların bilinmesi demektir.

Farabi

  • 5
  • 20

📍

İnne harfi, varlıkta ve bir şeye dair bilgide sabitlik, süreklilik, yetkinlik ve sağlamlık anlamına gelir.

Farabi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN