Farabi'nin Harfler Kitabı'ndan 20 alıntı

İslam felsefe ve bilim geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Farabi; felsefe, mantık, matematik ve siyaset alanlarında derinlemesine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Farabi, Aristoteles ve Platon'un eserlerini İslam düşüncesine uyarlayarak yeni bir boyut kazandırmıştır. Harfler Kitabı adındaki eseri de, ismini içindeki makalelerin harflerle isimlendirdiği Aristoteles'in Metafizik'inden almıştır. Harfler Kitabı'nda, metafizik, mantık-dil ilişkisi, toplum ve felsefe ilişkisi gibi çeşitli konular filozofun kendine özgü yaklaşımıyla ele alınmıştır. Farabi'nin Harfler Kitabı'ndan en kıymetli alıntıları sizler için derledik.