Öfkenin beslediği zulüm!

Cengiz Han'ın hayatı

🔸 Temüçin adıyla bilinen Cengiz Han, 1155 yılında Moğolistan ve Rusya sınırında yer alan, Doğu Sibirya'daki Onon Nehri civarında bulunan, Deli- Ün Boldok'ta dünyaya gelir. Elinde kan pıhtısıyla doğduğu rivayet edilen Çingiz için, ilerde birçok mazlumun ahını alacağı rivayeti yaygınlaşır.

Onon Nehri

Bu nehir iki devlet arasında yer alır ve bir sınır mahiyetindedir. 818 km uzunluğunda olan nehir, doğudaki Kentii Dağları'na doğru akar ve Ingoda Nehri ile birleşerek Şilka Nehrini oluşturur.

🔸 Kiyat aşiretinin şefi Yesügey Bahadır'ın oğlu olarak doğar. Annesi Houlen Ece'dir. Babası ona "Temüçin" adını koyar. Fakat babası, Temüçin henüz 13 yaşındayken bu hayattan göçer. Şefin ailesi ise Onon Nehri kıyısında hayatlarını idame ettirmeye çalışırlar.

🔸 27 yıl süren bu dönemde balıkçılık ve avcılık yaparak geçinirler. Bir yandan diğer kabilelerle de mücadele halinde olan Temuçin, zaman içinde güçlenir ve onu destekleyen insanlardan bir ordu kurar.

Ece:

Eski Türkçe kelime olan " Ece sözcüğü" bir isim olmanın dışında, Kraliçe, güzel kadın anlamlarına da gelir.

Temuçin:

Temuçin sözcüğü, bir mesleği ifade etmek için kullanırken aynı zamanda tarihi dönemlerde bir isim olarak da kullanılmıştır.

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