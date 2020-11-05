Müslüman olan ilk Moğol hanı: Berke Han

Cengiz Han'ın torunu, Altın Orda devletinin hükümdarı Berke Han, Müslüman olan ilk Moğol hanıydı. Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus'u Bizans'ın elinden kurtardı, İslam'ın yayılmasında etkili oldu; İslam ülkelerinin istilalarına ve zulümlere karşı savaştı. Kur'an-ı Kerim eğitimi için medreseler açtırdı, sarayda imam ve müezzinler bulundurdu ve alimleri himaye etti. Onun vesilesiyle pek çok Moğol ve Kıpçak Müslüman oldu. Peki, Berke Han kimdir?