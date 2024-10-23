Unutulan İlk Dünya Savaşı: Kırım Harbi

◾ 22 Haziran'da Eflak ve Boğdan'a Rus orduları güvenlik gerekçesi ile girdi. Bu gelişme üzerine Viyana'da toplanan Batılı devletler Rusya'ya nota verdiler ve notanın bitiş tarihinden itibaren savaş başlamış oldu.

◾ Savaşın başlangıcında Balkanlar'da başarılı olan Osmanlı ordusunun Kafkaslardaki başarısızlığı sonrası İngiltere ve Fransa savaşa dahil oldu.

◾ Kırım Harbi bu yönüyle modern anlamda ilk dünya savaşı olarak kabul edilir. Rusya karşısında Osmanlı, İngiltere, Fransa, Sardinya, İsviçreli gönüllüler yer aldı.

OSMANLI ORDULARI SEFERE NASIL ÇIKARLARDI?