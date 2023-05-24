Sibirya'da Türk izleri

SİBİRYA'DA İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILAN TÜRK TOPLULUKLARI

🔹 Dünya üzerinde birbirinden farklı gelenek ve göreneklere sahip olan onlarca millet bulunmaktadır. Türkler ise bunlardan yalnızca biridir. Bu ırk, vakti zamanında çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve birçok devlet kurmuştur

🔹 Bugün doğudan batıya en uç noktalarda dahi Türklerin varlığını duymakta ve görmekteyiz. Geçmişte var olmaları dışında günümüzde de ata mirası olan topraklarda kültürel miraslarını korumayı başarmışlardır.

🔹 Uzun yıllar boyunca, sürgün diyarı olarak bilinen Sibirya'nın zorlu koşullarında dillerini, geleneklerini koruyan Türk devlet ve toplulukları bunu nasıl başardılar?