Aral Gölü nasıl kurudu?

ARAL GÖLÜ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPAN KAZAKİSTAN
🔸 Dünyanın en önemli göllerinden biri olan Aral Gölü'nün bir kısmı Kazakistan sınırları içinde bulunmaktadır. Peki, Kazakistan coğrafi olarak nerede bulunmaktadır gelin buna bir göz atalım.
🔸 Kazakistan; Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk kökenli cumhuriyetlerinden biridir. Kazakistan Cumhuriyeti'nin bir kısmı Orta Asya'da bulunurken küçük bir bölümü de Doğu Avrupa'da yer almaktadır.
🔸 Türk - Kazak ilişkileri günümüzde oldukça ilerlemiş durumdadır. Bunun bir sonucu olarak da bu güzide ülke, TÜRKSOY ve Türk Devleri Teşkilatı'nın bir üyesi olmuştur.
*TÜRKSOY
6 kurucu, 8 gözlem ülkesi bulunan TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet veren bir teşkilattır.
*Türk Devletleri Teşkilatı
Türk Devletleri Teşkilatı; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk devletlerinden oluşan bir uluslararası kuruluştur.
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