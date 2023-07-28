Aral Gölü nasıl kurudu?

ARAL GÖLÜ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPAN KAZAKİSTAN

🔸 Dünyanın en önemli göllerinden biri olan Aral Gölü'nün bir kısmı Kazakistan sınırları içinde bulunmaktadır. Peki, Kazakistan coğrafi olarak nerede bulunmaktadır gelin buna bir göz atalım.

🔸 Kazakistan; Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk kökenli cumhuriyetlerinden biridir. Kazakistan Cumhuriyeti'nin bir kısmı Orta Asya'da bulunurken küçük bir bölümü de Doğu Avrupa'da yer almaktadır.

🔸 Türk - Kazak ilişkileri günümüzde oldukça ilerlemiş durumdadır. Bunun bir sonucu olarak da bu güzide ülke, TÜRKSOY ve Türk Devleri Teşkilatı'nın bir üyesi olmuştur.

*TÜRKSOY

6 kurucu, 8 gözlem ülkesi bulunan TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet veren bir teşkilattır.

*Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk devletlerinden oluşan bir uluslararası kuruluştur.