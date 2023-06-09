2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti

TÜRKSOY her sene, Türk dünyasının kültür ve tarihini yansıtacak bir şehri, başkent olarak seçmektedir. 2023 yılında o seneye damga vuran, Azerbaycan'ın uzun bir aradan sonra kavuştuğu Şuşa şehri bu görevi devralır. 2024 yılı için belirlenen kent, bir kültüre dahi adını veren, Türkmenistan'ın gözdesi Anev olur....