2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti
TÜRKSOY her sene, Türk dünyasının kültür ve tarihini yansıtacak bir şehri, başkent olarak seçmektedir. 2023 yılında o seneye damga vuran, Azerbaycan'ın uzun bir aradan sonra kavuştuğu Şuşa şehri bu görevi devralır. 2024 yılı için belirlenen kent, bir kültüre dahi adını veren, Türkmenistan'ın gözdesi Anev olur....
Giriş Tarihi: 09.06.2023
12:11
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
14:25
İLK TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ: ASTANA
◾ Türk dünyası kültür başkenti
2012 yılından beri her sene, TÜRKSOY tarafından Türk devletleri arasından bir şehrin belirlenmesi kaydı ile seçilir.
◾ Bu önemli karar
2010 yılında yapılan bir toplantı sonucu alınır. 2012 senesinde Kazakistan'ın başkenti, eski adı ile Astana günümüz adıyla Nur-Sultan ilk Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilir.
Türk dünyası 2023 turizm başkenti: Şamahı
TÜRK DÜNYASINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN TEŞKİLAT: TÜRKSOY
◾ Türk dünyasını tanıtmak için yapılan ilk çalışmaların başında "
TÜRKSOY"un kurulması gelir. 1993 senesinde; Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türk devletleri ilk atılımı yapar.
◾ Bu devletlere;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Tıva, Hakas ve Saha Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti içindeki Gagavuzya gözlemci ülke olarak katılır.
6 KURUCU 8 GÖZLEMCİ ÜLKE
◾ Türk dünyasının ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet veren bu teşkilat,
Türklerin birliğini destekler ve bu alanda gerekli faaliyetler gösterir.
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6 kurucu, 8 gözlemci ülkesi bulunan TÜRKSOY teşkilatının açılımı, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi'dir. İdaresinde 31 Mart 2022 itibariyle Genel Sekreter Sultan Raev, yardımcısı olarak Doç. Dr. Bilal Çakıcı yer alır. Üye ülkelerin kültür bakanlıkları tarafından tayin edilen gözlemciler de yönetimde söz sahibidir.
Karabağ'ın incisi: Şuşa
2024 TÜRK KÜLTÜR BAŞKENTİ: ANEV
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Anev, Anew ve Anau olarak bilinen kent, bugün Oğuzların torunu kabul edilen Türkmenlerin yaşadığı coğrafyanın bir parçasıdır.
◾ Bu tarihi şehir, köklü bir medeniyetin geleceğini, Türkmen diyarında temelini atmış olur.
Anev, Ahal Tekelerin ismini verdiği Ahal ilinde yer alıyor.
*Fotoğraf: Anev kentinde yer alan Seyit Jahmal-Etdin Camii
ANAU: ANA SU
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Anev, Anau kökünden türer ve bu kelime "Yeni Su" manasına gelir. Yeni Su, İpek Yolu'nu duraklarından biri olduğundan ayrıca önem teşkil etmektedir.
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Kuzey ve güney olmak üzere iki ana höyükten oluşan bu kentin geçmişi, Kalkolotik, Demir ve Tunç çağlarına kadar uzanır.
Höyük nedir?
Höyük, eski yerleşim birimlerinin zamanla toprak ile örtülüp tepe haline getirilmesine verilen isimdir.
Eski Orta Asya kültürleri