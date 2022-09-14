Türk dünyası 2023 turizm başkenti: Şamahı

💠 Şamahı şehri, Şirvanşahlar döneminde İbn-i Muhammed zamanında kurulur. Bu kent, Kafkasların büyük devlerinden olan Şirvanşahlara başkentlik yaptığı gibi geçmişten günümüze kadar birçok devlete de ev sahipliği yapar.

Bunlar; Emeviler, Safeviler, Şamahı Hanlıklarıdır. Bu devletler arasında kentte izleri net olarak gözlemlenen ise Şirvanşahlar Devleti'dir.

💠 Tarihi kent var olduğu günden beri birçok deprem yaşar ve mimari unsurlarını barındıran eserler zarar görür, yıkıma uğrar.

💠 Yezidiye Arapları 8. yüzyıla kadar bu topraklarda varlıklarını sürdürürler. Şemahiye ve Yezidiye şeklinde iki ismi olan bu şehir, 11. asırdan sonra ise sadece Şemahiye ismiyle anılır.

💠 9. 10 ve 11. yüzyıllarda geçen Arap kaynaklarında da bu güzel kentin ismi zikredilir. 11. asırdan sonra ise sadece Şemahiye adı kullanılır.

💠 Şemaha ismiyle de bilinen kent, Kafkasya'nın güney kesiminde, Bakü-Tiflis karayolu üzerinde, Bakü'den yakın bir konumda bulunur. Aynı zamanda Azerbaycan'ın eski başkentidir.

Şirvani'nin büyük emeği El-Fevaidu'l-Hakaniyye