Azerbaycan tarihinin kırılma noktaları

Azerbaycan'da Paleolitik devre ait olan ilk insan izlerine rastlanır. Tarihi MÖ 6.000 yıllarına kadar giden bu topraklarda tarıma dayalı yerleşik hayatın başladığı görülür.

Azerbaycan'da kurulduğu bilinen ilk devlet MÖ 800 yılında kurulan Manna Krallığı'dır. 6. ve 7. yüzyıllarda Bizans-Sâsânî savaşlarına sahne olan ve birkaç defa el değiştiren Azerbaycan, İslam fütuhatından önce son olarak 624'te Bizans İmparatoru Herakleios tarafından zapt edilmiştir.