Türkiye’nin ihtişamlı 5 tarihi kalesi

Kaleler, stratejik bir yeri veya geçidi korumak amacıyla inşa edilen askeri yapılardır. Ülkemizin dört bir yanında şehirleri korumak ya da yapılacak fetihlere kapı açmak amacıyla inşa edilen kaleler mevcuttur. Çoğu artık bu amaçla kullanılmasa da mimarileriyle bugün bulundukları şehirlerin simgeleri olarak anılıyorlar. Sizler için Türkiye'nin ihtişamlı 5 tarihi kalesini derledik.