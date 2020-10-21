Türkiye’nin ihtişamlı 5 tarihi kalesi
Kaleler, stratejik bir yeri veya geçidi korumak amacıyla inşa edilen askeri yapılardır. Ülkemizin dört bir yanında şehirleri korumak ya da yapılacak fetihlere kapı açmak amacıyla inşa edilen kaleler mevcuttur. Çoğu artık bu amaçla kullanılmasa da mimarileriyle bugün bulundukları şehirlerin simgeleri olarak anılıyorlar. Sizler için Türkiye'nin ihtişamlı 5 tarihi kalesini derledik.
Giriş Tarihi: 21.10.2020
17:28
Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
18:00
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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul kuşatması sırasında Çanakkale Boğazı'nın en stratejik noktasına Kilitbahir Kalesi'ni inşa ettirdi. Fatih, kaleyi Papalık donanmasının Doğu Roma İmparatorluğu'na yardım etmesini önlemek amacıyla yaptırdı.
▶ Rumeli yakasındaki en dar alana inşa edilmesi sayesinde Boğaz'ın giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.
Kalenin eski ismi "denizin kilidi" anlamına gelen "Kilid-ül Bahir"di.
Düzgün kesme taşlar ve yığma moloz ile şekillendirilerek 120 günde inşa edildi.
📌 Kilitbahir, Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakası tarafına yaptırılan Çimenlik Kalesi ile paralel konumdaydı. Bundan dolayı da kalelerden yapılan karşılıklı top atışı, gemilerin boğazı geçmesini oldukça zor hale getiriyordu.
▶ Topçuluğun geliştiği 17. yüzyıla kadar önemini koruyan Kilitbahir Kalesi'nin mimari açıdan benzerine rastlanmayan bir şekilde üç yapraklı yonca biçiminde inşa edildi.
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Kuş bakışı görüntüsü üç yapraklı yonca şeklindeki 7 katlı kalede, yüksek ve gösterişli bir mimariye sahip.
📌 İç kale, üç yapraklı yonca biçiminde inşa edildi. Etrafına ise daha alçak duvar halinde bir tahkimat bulunuyordu.
▶ Üçlü yoncanın birleştiği yerde yükselen kale, meçhul mimarının üstün geometri bilgisini başarıyla uyguladığını kanıtlar.
▶ Denizden ve karadan gelebilecek saldırılara karşı dayanması düşünülen kale, sonradan su seviyesinden gülle atabilecek toplarla güçlendirildi.
▶ K
anuni Sultan Süleyman döneminde, kalenin en yüksek yapılarından biri olan Sarı Kule inşa edildi. 1870 yılında Sultan Abdülaziz, 1893-1894 yılları arasında ise II. Abdülhamid tarafından yenilendi.
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📌Günümüzde yedi yıl süren restorasyon sonucu Kilitbahir Kalesi,
yaşayan müze haline getirildi. Ana Kule'de, kaledeki günlük hayat; Piri Reis bölümünde, Osmanlı'nın önemli denizcisi Piri Reis'in hayatı ve Kitab-ı Bahriye; Kilitbahir sinevizyon bölümünde, Kilitbahir Kale Müzesi ve Kilitbahir Kalesi hakkında bilgileri içeren belgesel; Engelsiz Müze bölümünde, Osmanlı kalelerinin mimarisi, teşkilat yapısı, savunma, ticaret, ibadet ve gündelik hayatı bugünün teknolojisi kullanılarak anlatılıyor.
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