Hayalet Kent: Gamsutl

Kafkas halkının tarihi seyri

🔸 Türk tarihi açısından Dağıstan çok önemli bir geçittir. Çok eski tarihlerde İskitler ve Hunlar bu bölgede bulunmuşlardır. Dağıstan'daki Türk izleri, kentler üzerinden gözlemlenir. İskit-Pers (İran-Turan), Hazar-Sasani savaşları Dağıstan'da yapılır. Bu bölgede yapılan birçok savaş, bulunduğu coğrafyanın yıllar boyu "merkezi bir nokta" olarak anılmasına sebep olur.

🔸 Hazarların Semender ve Belencer gibi başkentleri, zamanında Dağıstan'nın bulunduğu bölgeye kurulur. Bundan dolayı Hazar İmparatorluğu'nun bölgedeki izleri günümüze kadar ulaşır.

🔸 Hazarlardan sonra Osmanlı Devleti, kan dökmeden karşılıklı bir anlaşma sonucuda Dağıstan'ı kendisine bağlar. Osmanlı tarafından Dağıstan Şemhallerinin kendi iç işlerinde bağımsızlığı tanınarak dış işlerinde Osmanlı ile birlikte hareket etmesi sağlanır.

🔸 Osmanlı'nın kurduğu bu bağ geçmişten günümüze kadar ulaşır. Ülkemiz ile yakın ilişkiler kuran Dağıstan Cumhuriyeti'nden bir dönem kitleler halinde göçler olur. Bu da Dağlı halkını daha yakından tanımamıza vesile olur.

Hazar İmparatorluğu

Diğer adıyla Hazar Kağanlığı, 7. ve 11. yüzyılları arası geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bir imparatorluktur.

Şemhal ne demek?

Kafkasya'da "yöneticilere" verilen isimdir.

Unutulmaz bir mücadelenin ismi: 'Kafkas Kartalı' Şeyh Şamil