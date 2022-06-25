Kafkasların asil milleti: Çerkesler

▶ Bir sürgün toplumu olan Çerkesler, Kuzeybatı Kafkasya'da doğan, bu bölgede çoğalan ve oradan farklı coğrafyalara göç eden bir milletti.

▶ Zengin bir coğrafyada yüzyıllar boyunca yaşayan aziz millet, İpek Yolu'nda pek çok savaşa ev sahipliği yapan, "kavimler kapısı" olarak adlandırılan Kafkasya'nın stratejik bölgelerinde hüküm sürdüler.