Kafkasların asil milleti: Çerkesler
Varlıkları milattan önce 2000'lere kadar dayanan Çerkesler, dünya siyaseti açısından oldukça stratejik bir bölge olan Kafkasların batısında hüküm sürdüler. Tarihin sürgün olaylarıyla hatırladığı asil millet, sürekli çatışma, savaş, mücadele ve anlaşmazlıkların merkezinde, siyasi çalkantıların odağındaydı. Tüm dağdağalı ve karışık atmosfere rağmen öz kültür ve hususi değerlerini koruyan Çerkesler, kendilerine has geleneklerini muhafaza etmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı başardılar. Peki, bugün çoğunlukla Türkiye'de ikamet eden asil milletin özellikleri ve gelenekleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.06.2022
14:44
Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
15:44
▶ Tarih boyunca birçok ırkın, milletin, kavmin beşiği olan
Kafkasya, işgaller ve savaşların etkisiyle pek çok milletin mezarı haline gelmiş bir coğrafyadır.
▶ Çerkesce
anlamına gelen "ışık veren güzel dağ" Kafkasya'nın toprakları savaş zamanlarında, zulüm, adaletsizlik ve soykırım seslerinin yükseldiği, karanlık ilkelliklerin yaşandığı kanlı bir bölgeye dönüştü.
Çatışan ve çelişen ilgiler kesişiminde Kafkasya
▶ Kafkasya'da varlığını sürdüren her millet
canları pahasına verdikleri tarihsel mücadele ve kuşaktan kuşağa geçen sağlam kültürel özellikleri sayesinde bu toprakların üstünde varlığını devam ettirdi.
▶
Kafkasya'da hayatta kalmayı başaran Çerkesler de bu topraklara sahip olmanın bedelini ödemekten geri durmadılar.
Unutulmaz bir mücadelenin ismi: 'Kafkas Kartalı' Şeyh Şamil
▶
Bir sürgün toplumu olan Çerkesler, Kuzeybatı Kafkasya'da doğan, bu bölgede çoğalan ve oradan farklı coğrafyalara göç eden bir milletti.
▶ Zengin bir coğrafyada yüzyıllar boyunca yaşayan aziz millet,
İpek Yolu'nda pek çok savaşa ev sahipliği yapan, olarak adlandırılan "kavimler kapısı" Kafkasya'nın stratejik bölgelerinde hüküm sürdüler.
İpek Yolu'nun kalbi Özbekistan ve tarihi eserleri
Çerkesler nasıl Müslüman oldu?
▶
Hz. Ömer (RA) döneminden itibaren Müslümanların fetihleriyle Kafkasya'da İslam yayılmaya başladı. Arap tüccarların bölgeye yaptıkları alışveriş ziyaretleri, İslam'ın bölgede tanınmasına fırsat tanıdı.
▶ Hakimiyeti altında Kafkasya da olan
Altınorda devletinin lideri Berke Han Müslüman olunca Çerkeslerin İslamlaşması yavaş olsa da devam etti.
Bilgi notu:
Çerkeslerin İslamlaşma serüveni Osmanlı Devleti ile büyük ölçüde tamamlanır. Gönülden Müslüman olmaları 1779 yılında Osmanlı tarafından bölgeye gönderilen Ferah Ali Paşa'nın halkla oldukça iyi ilişkiler kurmasıyla gerçekleşir.
Balkanların çehresini değiştiren savaş: 93 Harbi
▶
Tarihin bilinen dönemlerinden beri saldırıya maruz kalan Çerkesler, her an bir savaş olacakmışçasına hazır bulunur, tüm silahlarını kıyafetleri ile beraber taşırlardı. Siyasi olayların şekillendirdiği yaşam tarzı, Çerkeslerin giyinişini etkiledi.
▶
Bu hal Çerkes milletini bir yapıya büründürdü. Hatta Çerkesler, evlerini son derece savaşçı, mücadeleci, vatanperver ve cesur sade ve gösterişiz, bir savaş durumunda yıkılmaya hazır bir halde inşa ettiler.
Çinli ressamın fırçasından tarihi İpek Yolu