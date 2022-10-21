Eski Orta Asya kültürleri

🔶 Mezarları genellikle tek ya da küçük kolektif gömülerden oluşur ve ölüler mezarların içerisinde oturur pozisyonda gömülür. Mezar çukurları, dikdörtgen ya da daire şeklinde kazılmış ve mezarlar farklı taşlarla işaretlenmiştir.

🔶 Afanasiyeva ekonomisi sığır, koyun ve keçi yetiştirmek üzerine kuruludur. Aynı zamanda vahşi ve evcil at kalıntılarına da rastlanır.

🔶Yapılan arkeolojik çalışmalarda kemik iğneler, çakmak taşından yapılmış ok uçları ve çeşitli aletler ortaya çıkartılır. Bunlara ek olarak altın, gümüş ve bakırdan oluşan küçük eşyalara rastlanır.