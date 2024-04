Ahid sandığı neden bu kadar önemli? İçinde ne var?

İnsanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olan Ahit Sandığı'nın hikayesi bu şekilde başlar.

Peki, bu sandığın içinde ne var ve neden bu kadar önemli?

➡Sandık içerisinde, On Emir'in yazılı olduğu 2 tablet,

➡Harun Peygamber'e (AS) ait bir asa,

➡kudret kabı ve

➡Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak Hz. Musa (AS) ve Hz. Harun (AS) ailelerinden kalma eşyalar bulunmaktadır.

🔷 Sandığın ürkütücü yanı, eski metinlerde ona dokunanların bir şekilde öldüğü veya hastalandığına dair anlatımlardır. Bu nedenle, Tevrat'ta Tanrı, Musa'ya sandığı sadece Kohat soyundan gelen Levililerin taşıyabileceğini ve bunu özel kıyafetlerle yapmaları gerektiğini söylemiştir.

🔷 Metinlere göre, bu bilgi sadece Levililere öğretilmiş ve onlar dışındakilere sandığa dokunmanın ya ölümcül hastalıklara ya da ölüme neden olacağı belirtilmiştir.