Ahid sandığı neden bu kadar önemli? İçinde ne var?

🔷 Tarih gizemlerle doludur. İnsanlık tarihinin belki de en büyük gizemlerinden birisi Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Ahit Sandığı'dır.

🔷 İbranice'de "aron ha-kodeş" olarak adlandırılan bu sandık; Eski Ahid'de "ahid sandığı", "şahadet sandığı" ve "Tanrı'nın sandığı" gibi isimlerle anılır. Arapça'da ise "tâbûtü'l-ahd" olarak adlandırılan sandık, Kur'an-ı Kerim'de "tâbût" olarak geçer.

🔷Uzun yıllar boyunca Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nde saklanmış olmasına rağmen, günümüzde nerede olduğu tam bir sırdır ve pek çok kişi izini sürmektedir.

🔷 Peki Ahid Sandığı nerede? Sandığın içinde bu kadar değerli olan şeyler neler?