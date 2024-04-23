YEE, küresel düzeyde Türk kültürünü, sanatını ve dilini tanıtmak ve bu alanlardaki uluslararası alışverişi teşvik etmek misyonuyla, Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri'nde yaşayan Türk topluluğuna yönelik "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini '"Dede Korkut" ve "Bencilin Bahçesi" oyunları ile gerçekleştirdi.
Enstitüden yapılan bilgilendirmeye göre, proje kapsamında farklı kültürler arasında köprüler kurulup ortak değerler paylaşılırken, Gagavuz Türklerini, Türk dünyasının kültürel mirasıyla daha yakından tanıştırma fırsatı sunuldu.
"Tiyatro Tempo" ekibinin sahnelediği, "Döngü (Dede) Korkut Efsaneleri"ni temel alan dört yetişkin oyunu, Kişinev, Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş şehirlerinde sergilendi.
Bu gösterimlerle efsanelerin evrensel değerlerini ve insanlık hikayelerini sahne sanatları aracılığıyla aktarması sağlandı.
"Bencilin Bahçesi" adlı çocuk oyunu ve atölye çalışması ise Türkçe eğitim veren 22 köy okulunda gerçekleşti. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen bu etkinliklerde, Türk tiyatrosunun zenginliği ve çeşitliliği vurgulandı.
YEE'den Moldova'da "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesi
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini "Dede Korkut" ve "Bencilin Bahçesi" oyunları ile Moldova'da hayata geçirdi.