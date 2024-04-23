YEE'den Moldova'da "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini "Dede Korkut" ve "Bencilin Bahçesi" oyunları ile Moldova'da hayata geçirdi.