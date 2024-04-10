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İSLAM DÜNYASI

Kosova'nın 735 yıllık en eski camisi: Mlike

Kosova'nın güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Mlike köyünde 735 yıl önce inşa edilmiş Mlike Camisi, "ülkenin en eski camisi" olma özelliği taşıyor.

Kosova’nın 735 yıllık en eski camisi: Mlike
Yayınlanma Tarihi: 10.4.2024 14:35:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 14:35
Minaresinde bulunan kitabeye göre 1289'da inşa edilen Mlike Camisi, 1822'de bölge sakinlerinden "Ahmet Ağa" tarafından yeniden yaptırıldı.
Mlike Camisi'nin, Halep Müftülüğünden alınmış bir belgeye dayanarak ilk olarak Suriye'nin Halep kentinden gelen bir aile tarafından yaptırıldığı biliniyor.
Geçen yüzyıllarda birçok defa onarıma uğramış cami, bugün Kosova kurumlarınca koruma altında tutuluyor.
Camide zaman zaman imamlık yapan Nuhija Tairovci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinde Suriye Büyükelçiliği aracılığıyla tercüme edilmiş, Mlike Camisi'nin söz konusu dönemde inşa edildiğini açıkça belirten bir belgenin bulunduğunu söyledi.
Tairovci, "Elbette tarihçilerin bunu araştırması lazım ama elimizdeki bilgilere göre burası kesinlikle Kosova ve Balkanlar'ın en eski camisi." dedi.
Suriye'den gelen ailenin Mlike Camisi'ni sadece kendileri için yaptırdığına inanmadığını belirten Tairovci, o dönem bölgede ibadet edecek, namaz kılacak başka Müslümanların da olduğunu ifade etti.
Kosova'nın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinden önce inşa edilmiş Mlike Camisi, "ülkenin bilinen en eski ve Balkanlar'ın da en eski camileri" arasında yer alıyor.
Ülkenin dağlık Gora bölgesindeki Dragaş Belediyesine bağlı Mlike köyünde bulunan 735 yıllık cami, bugün köy ahalisi tarafından kullanılıyor.

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Etiketler Gora Osmanlı Devleti Dragaş Belediyesi Nuhij Kosova Ahmet Ağa Balkanlar Halep Suriye

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