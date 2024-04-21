Zekası, ilmi ve yardımlarıyla Hürrem Sultan
Osmanlı tarihinin en hayırsever hanım sultanlarından biri olan Hürrem Sultan, güzelliği, zekası, yardımları ile tarihte adını duyurmuş; birçok medrese, hamam ve hastane kurdurmuştur. Peki, Hürrem Sultan kimdir? Hürrem Sultan'ın hayatı ve kişiliği nasıldı? Gelin, Hürrem Sultan'ın saraydaki ve saraydan önceki hayatına yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 21.04.2024
12:27
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
12:36
🔸 Osmanlı tarihinin
en güçlü döneminde yaşayan ve dönemin sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, devrin en önemli isimlerinden biridir. O; zekâsı, güzelliği, ilmi, yardımları ile tarihte iz bırakmış ve çok sevilmiştir.
🔸 Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı ve II. Selim'in annesi olur. Osmanlı'nın en güçlü ve mümtaz kadınlarındandır. Osmanlı kaynaklarında adı
Haseki Sultan olarak geçer.
Kanuni Sultan Süleyman kimdir?
Kanuni Sultan Süleyman, I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahıdır. Osmanlı Devleti en zengin ve güçlü çağını Kanuni döneminde yaşamıştır..
KANUNİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ
🔸 Hürrem Sultan, Yavuz Sultan Selim zamanında
Kırımlıların, Ukrayna ve Galiçya'ya kadar uzanan akınları esnasında esir alınır. Sultan, tam 17 yaşlarında iken kendisinin güler yüzlü ve iyi terbiye almış bir hanım olmasından mütevellit Kanûnî Sultan Süleyman'a takdim edilir.
🔸 Saraya cariye olarak gelmiş olan Hürrem Sultan'ın
nereli olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Aynı zamanda kendisine güler yüzlü olmasından dolayı Hürrem ya da Hürremşah adı verilir.
Yavuz Sultan Selim kimdir?
I. Selim yani Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın 88 halifesi olup 9. padişahıdır.
🔸 Sultan,
Kırım sarayında birkaç yıl İslam üzerine eğitim alır. Daha sonrasında Osmanlı'ya giden Hürrem Sultan, saraya girdiği vakit zaten Müslüman olmuş ve İslam'ı benimsemiştir.
🔸 Saraya geldikten sonra
Sultan'a " adı verilir. Ona bu ismin verilmesindeki "Hürrem incelik ise; kendisinin hoş ve terbiyeli olmasıdır.
Kırım nerede?
Kırım, Doğu Avrupa'da, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer alan, Karadeniz ile Azak Denizi tarafından çevrelenen Ukrayna'da bulunan bir yarımadada bulunur.
EL YAZMALARININ IŞIĞINDA KANUNİ'NİN SEFERLERİ
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Hürrem isminin anlamı; güler yüzlü, neşelidir. O, 1521'de Şehzade Mehmed'i dünyaya getirdikten sonra unvanını alır. haseki
🔸 Hürrem Sultan'ın
1522 yılında Kanûnî Sultan Süleyman'dan Mihrimah adında bir kızı ile Abdullah, Selim, Bayezid ve Cihangir adında oğulları olur. Evlatlarından Abdullah, 1526 yılında vefat eder.
Şehzade Mehmed kimdir?
Şehzade Mehmed, I. Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan ilk evladıdır.
HÜRREM SULTAN'IN NERELİ OLDUĞUNA DAİR TAHMİNLER
🔸Hürrem Sultan'ın kökeni hakkında
1504- 1506 yıllarında doğduğu, şu an Ukrayna toprakları olarak bilinen o zamandaki Galiçya bölgesinde Rogatin diye bir kasabada dünyaya geldiğini ve Lehistan asıllı olduğunu aktarılmaktadır.
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Kırım'daki Han'a, Osmanlı Devleti'nin akın yapmasıyla pek çok insan esir alınır. Bunlardan biri de Rossa adıyla bilinen Hürrem Sultan olur.
Galiçya neresi?
Bugünkü Ukrayna topraklarında kalan bölgedir.
KANUNİ'NİN HAYATINA IŞIK TUTAN EN ÖNEMLİ KAYNAK: SÜLEYMANNAMELER