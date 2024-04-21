Zekası, ilmi ve yardımlarıyla Hürrem Sultan

🔸 Osmanlı tarihinin en güçlü döneminde yaşayan ve dönemin sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, devrin en önemli isimlerinden biridir. O; zekâsı, güzelliği, ilmi, yardımları ile tarihte iz bırakmış ve çok sevilmiştir.

🔸 Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı ve II. Selim'in annesi olur. Osmanlı'nın en güçlü ve mümtaz kadınlarındandır. Osmanlı kaynaklarında adı Haseki Sultan olarak geçer.

Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman, I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahıdır. Osmanlı Devleti en zengin ve güçlü çağını Kanuni döneminde yaşamıştır..

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