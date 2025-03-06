Yaralıları tedavi eden ve askerlere su taşıyan sahabi kadın: Rubeyyi bint Muavviz

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◽ Hatta Efendimiz döneminde, O'na iman ettiği için Zinnîra isimli bir hanım sahabi, gördüğü işkencelerden ötürü bir müddet körlük yaşamıştır.

◽ Ammar b. Yasir'in annesi Sümeyye ise İslam'ın ilk şehididir. Mekke'de İslam'ın yayılması, tebliğ hususunda kadınların Hz. Peygamber'e (SAV) büyük destekleri olmuştur. Bunun en önde örneği Hz. Hatice'dir. O, servetini İslam uğrunda Hz. Peygamber'in (SAV) emrine vermiştir.